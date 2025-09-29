ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
7 хв

"Я відчувала такий біль": Бех-Романчук уперше розповіла, як в її організмі опинився допінг

Марина розкрила всю правду про свій допінг-скандал.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук уперше розповіла, як у її організмі опинився допінг, через який вона отримала дискваліфікацію на чотири роки.

У допінг-пробі Марини знайшли заборонену речовину – тестостерон.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній 30-річна спортсменка зізналася що ще 2020 року їй діагностували синдром полікістозних яєчників, наслідки якого безпосередньо вплинули на гормональний фон. Саме через це вона не могла завагітніти.

"У мене є проблеми зі здоров'ям. 2020 року мені поставили діагноз – синдром полікістозних яєчників. Він був поставлений, коли я перед ЧС-2019 дуже різко схудла. Схудла я на тлі того, що мені був поставлений неправильний діагноз по кишківнику, відповідно неправильне лікування. І там, знову ж таки, я на зборах готуюсь до чемпіонату світу, можливості обстежитись немає. Плюс постійне дієтичне харчування. І я втратила за два тижні 4,5 кг.

І це не просто м'язова вага пішла чи ще щось, а це була чиста жирова. Я спалила всю жирову. І це все робилось також заради медалі.

А це гормони. Спочатку все було гаразд, але потім через місяць після чемпіонату світу, звісно, почали сипатись мої гормони. Я зіштовхнулась з тим, що пропав цикл, потім наче він як відновився, все гаразд, але взимку я звернулась до лікаря з відчуттям болю і після цього мені поставили діагноз – синдром полікистозних яєчників", – розповіла Марина.

За словами легкоатлетки, незважаючи на необхідність лікування, процес весь час ускладнювався ризиками провалити тест на допінг.

"Усі ці роки я пролікуватися так, як необхідно, не могла. Тому що постійне лікування – це ризики того, що ти десь здаси не таку пробу чи ще щось. Дуже багато людей думають, що ми робимо, що хочемо, а ті, хто здають позитивну пробу, то це людина свідомо десь щось вживає", – пояснила спортсменка.

Бех-Романчук зізналася, що через хворобу не могла завагітніти та почала лікування БАДами (біологічно активні добавки – прим.).

"Якщо проходила обстеження 2022-го, і в мене був полікістоз, але водночас відбувалась овуляція, яка дозволяла мені вагітніти, то 2024-го після Олімпіади у мене овуляція як на Новий рік була. І ти чудово розумієш, що ти ж не будеш чекати, коли в тебе станеться щасливий місяць, через 3-4 місяці, і чи взагалі він буде. Моє завдання було налагодити всі гормони для того, щоб відбувалась повноцінна овуляція, для того, щоб ми могли завагітніти.

Ми починаємо лікування БАДами. Проходимо це лікування. Я протягом всіх цих років спеціально обстежувалася в одного лікаря. Я його не змінювала, тому що вона чудово знала, які ліки мені можна призначити, які категорично заборонено. Вона знала, які варіанти ми категорично ніколи не розглядаємо. І навіть це лікування вона настільки ретельно підбирала, щоб це були БАДи, але щоб ніде нічого не було, що містить, якісь гормони чи ще щось. Тобто, щоб все це було обережно і максимально якісно.

Тому що те, що я приїхала з Олімпіади і кілька місяців не буду тренуватися, не говорить про те, що мене не будуть тестувати. Я залишаюся елітною спортсменкою, і мене надалі тестують скільки вони хочуть і коли хочуть", – розповіла Марина.

Спортсменка заявила, що в неї пішла алергічна реакція на антибіотики.

"Ми починаємо це лікування. Звісно, що в мене паралельно забирають проби, це нормальні речі. Але тоді також видався доволі важкий період, тому що окрім того лікування, яке мені було призначене, мені ще були призначені антибіотики. І у мене на антибіотики пішла алергічна реакція. Спочатку я попила просто цетрин, ніби стало краще.

Пішло висипання. Воно спочатку було дрібнесеньке таке. Протягом чотирьох-п'яти днів все минуло. Але через два дні це висипання повертається у значно агресивнішому вигляді і вже не тільки на спині, а на грудях і обличчі. Я ніколи не була алергіком і тому не зіштовхуюсь такими речами. Але в той момент я зрозуміла людей, які на таке страждають, тому що в мене все горіло, мені просто було важко дихати, в мене було таке враження, що в мене просто обличчя зараз вибухне. Це був просто жах.

Я телефоную до свого лікаря-дерматолога, що мені робити, тому що цетрин не допомагає. Мені призначають інший препарат. На цей препарат в мене йде ще додаткова алергічна реакція. І через те, що вже ситуація стає критичною, мені знову змінюють ліки і призначають ще інший препарат. Це був пекельний період, тому що в мене тоді ще на носі була важлива зйомка, яку планували за два чи три місяці, і воно все отак – одне на одне нашарувалося. Ми в кінці місяця повинні були їхати в Дубай, я з чоловіком, мені лікарі говорять, що тобі косметику не можна наносити, тобі на сонце не можна, а я ні від чого відмовитись не можу, тому що все сплановано.

Я пам'ятаю, що я тоді, у грудні, взагалі сиділа вдома і нікуди не виходила. Я до лікаря з'їздила, вона мені якийсь ще крем додатково призначила. І вона мені каже, що зараз ми проходимо лікування, і все, що ти приймаєш, потрібно трохи призупинити, тому що доведеться чистити організм. Бо вся ця алергічна реакція переросла в інфекційну і його потрібно все повністю вичистити. Тому що організм тепер засмічений всіма цими ліками.

І боліло мені найбільше те, що окрім того, що по сезону нічого не вийшло, так ще й завагітніти не виходить. Яка вагітність, коли мало того, що ти так лікуєшся, так ти ще паралельно хворієш, як не на одне, так на інше. Це мене просто настільки розчавлювало, що я тобі навіть передати цього не можу. Я відчувала такий біль. Це просто було жахливо", – зізналася спортсменка.

Також Марина розповіла подробиці ситуації зі своїм позитивним допінг-тестом.

"Мене звинувачували в прийманні тестостерону. І ти уяви мене, коли мені лікар говорить те, що мене звинувачують в прийомі тестостерону, людину, в якої синдром полікістозних яєчників. Тобто вже мій діагноз передбачає те, що у мене сам по собі тестостерон високий, тому що з моїм діагнозом саме тестостерон викликає оці всі фолікули. Тобто я лікувалася. Я людина, яка хоче завагітніти, яка навпаки лікуванням намагалася цей тестерон подавити, вирівняти для того, щоб в мене почали працювати краще жіночі гормони. Все моє завдання було в цьому. І мене звинувачують в прийманні тестостерона. Уяви мій шок.

А проблема в тому, що у мене знайдений тестостерон зовнішнього походження, тобто його не виробляє організм. І це була не речовина, це був розпад нижче норми виявлення. Тобто потім, як мені лікар пояснив, сам по собі тестостерон, якщо ти його вживаєш, він виводиться шість чи вісім місяців. У мене жовтнева проба чиста, січнева проба чиста. Тобто це вже говорить про те, що я апріорі не вживала жодного тестостерону. Плюс моє лікування, бажання стати мамою, для жінки, яка хворіє на синдром полікістозних яєчників, вживання взагалі будь-якого тесостерону, це вистріл собі в голову. І до того всього людині, яка здає 20-25 проб на рік і здає їх в рандомний момент, коли завгодно, приймати препарат, який виводиться місяці?", – додала Марина.

За словами Бех-Романчук, незалежні експерти встановили, що підвищений рівень тестостерону в її організмі спричинили біологічно активні добавки та індивідуальна реакція організму, а також стрес.

"Звісно, ми звернулися до незалежних експертів, які ознайомилися з усім лікуванням, які все переглянули і, звісно, все впиралося в те, що біологічно активні добавки спричинили цю проблему. Плюс індивідуальна реакція організму, плюс стрес, плюс ті вітаміни, які я вживала до цього. Всі ці стрибки і спричинили, в принципі, цю всю історію.

І оцей розпад, нижче норми виявлення. Тобто вже пізніше, і це взагалі зовсім недавно було виявлено, взагалі там відсотковість така, що просто смішно. Я тобі відверто скажу", – розповіла спортсменка.

Зазначимо, що у середині вересня 2025 року Марина оголосила про свою вагітність. Вони з чоловіком, дворазовим призером Олімпіади-2020 у плаванні Михайлом Романчуком, уперше стануть батьками.

Нагадаємо, Бех-Романчук на Олімпійських іграх-2024 посіла передостаннє місце у фіналі змагань у потрійному стрибку. На попередніх двох Олімпіадах вона виступала в стрибках у довжину та теж залишалася без медалей.

Марина – одна з найуспішніших українських легкоатлеток. Вона є чемпіонкою Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонкою Європи в приміщенні 2021 року в стрибках у довжину, призеркою чемпіонату світу 2019 року в стрибках у довжину та багаторазовою чемпіонкою України.

Дата публікації
Кількість переглядів
277
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie