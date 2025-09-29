"Я відчувала такий біль": Бех-Романчук уперше розповіла, як в її організмі опинився допінг

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук уперше розповіла, як у її організмі опинився допінг, через який вона отримала дискваліфікацію на чотири роки.

У допінг-пробі Марини знайшли заборонену речовину – тестостерон.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній 30-річна спортсменка зізналася що ще 2020 року їй діагностували синдром полікістозних яєчників, наслідки якого безпосередньо вплинули на гормональний фон. Саме через це вона не могла завагітніти.

"У мене є проблеми зі здоров'ям. 2020 року мені поставили діагноз – синдром полікістозних яєчників. Він був поставлений, коли я перед ЧС-2019 дуже різко схудла. Схудла я на тлі того, що мені був поставлений неправильний діагноз по кишківнику, відповідно неправильне лікування. І там, знову ж таки, я на зборах готуюсь до чемпіонату світу, можливості обстежитись немає. Плюс постійне дієтичне харчування. І я втратила за два тижні 4,5 кг.

І це не просто м'язова вага пішла чи ще щось, а це була чиста жирова. Я спалила всю жирову. І це все робилось також заради медалі.

А це гормони. Спочатку все було гаразд, але потім через місяць після чемпіонату світу, звісно, почали сипатись мої гормони. Я зіштовхнулась з тим, що пропав цикл, потім наче він як відновився, все гаразд, але взимку я звернулась до лікаря з відчуттям болю і після цього мені поставили діагноз – синдром полікистозних яєчників", – розповіла Марина.

За словами легкоатлетки, незважаючи на необхідність лікування, процес весь час ускладнювався ризиками провалити тест на допінг.

"Усі ці роки я пролікуватися так, як необхідно, не могла. Тому що постійне лікування – це ризики того, що ти десь здаси не таку пробу чи ще щось. Дуже багато людей думають, що ми робимо, що хочемо, а ті, хто здають позитивну пробу, то це людина свідомо десь щось вживає", – пояснила спортсменка.

Бех-Романчук зізналася, що через хворобу не могла завагітніти та почала лікування БАДами (біологічно активні добавки – прим.).

"Якщо проходила обстеження 2022-го, і в мене був полікістоз, але водночас відбувалась овуляція, яка дозволяла мені вагітніти, то 2024-го після Олімпіади у мене овуляція як на Новий рік була. І ти чудово розумієш, що ти ж не будеш чекати, коли в тебе станеться щасливий місяць, через 3-4 місяці, і чи взагалі він буде. Моє завдання було налагодити всі гормони для того, щоб відбувалась повноцінна овуляція, для того, щоб ми могли завагітніти.

Ми починаємо лікування БАДами. Проходимо це лікування. Я протягом всіх цих років спеціально обстежувалася в одного лікаря. Я його не змінювала, тому що вона чудово знала, які ліки мені можна призначити, які категорично заборонено. Вона знала, які варіанти ми категорично ніколи не розглядаємо. І навіть це лікування вона настільки ретельно підбирала, щоб це були БАДи, але щоб ніде нічого не було, що містить, якісь гормони чи ще щось. Тобто, щоб все це було обережно і максимально якісно.

Тому що те, що я приїхала з Олімпіади і кілька місяців не буду тренуватися, не говорить про те, що мене не будуть тестувати. Я залишаюся елітною спортсменкою, і мене надалі тестують скільки вони хочуть і коли хочуть", – розповіла Марина.

Спортсменка заявила, що в неї пішла алергічна реакція на антибіотики.

"Ми починаємо це лікування. Звісно, що в мене паралельно забирають проби, це нормальні речі. Але тоді також видався доволі важкий період, тому що окрім того лікування, яке мені було призначене, мені ще були призначені антибіотики. І у мене на антибіотики пішла алергічна реакція. Спочатку я попила просто цетрин, ніби стало краще.

Пішло висипання. Воно спочатку було дрібнесеньке таке. Протягом чотирьох-п'яти днів все минуло. Але через два дні це висипання повертається у значно агресивнішому вигляді і вже не тільки на спині, а на грудях і обличчі. Я ніколи не була алергіком і тому не зіштовхуюсь такими речами. Але в той момент я зрозуміла людей, які на таке страждають, тому що в мене все горіло, мені просто було важко дихати, в мене було таке враження, що в мене просто обличчя зараз вибухне. Це був просто жах.

Я телефоную до свого лікаря-дерматолога, що мені робити, тому що цетрин не допомагає. Мені призначають інший препарат. На цей препарат в мене йде ще додаткова алергічна реакція. І через те, що вже ситуація стає критичною, мені знову змінюють ліки і призначають ще інший препарат. Це був пекельний період, тому що в мене тоді ще на носі була важлива зйомка, яку планували за два чи три місяці, і воно все отак – одне на одне нашарувалося. Ми в кінці місяця повинні були їхати в Дубай, я з чоловіком, мені лікарі говорять, що тобі косметику не можна наносити, тобі на сонце не можна, а я ні від чого відмовитись не можу, тому що все сплановано.

Я пам'ятаю, що я тоді, у грудні, взагалі сиділа вдома і нікуди не виходила. Я до лікаря з'їздила, вона мені якийсь ще крем додатково призначила. І вона мені каже, що зараз ми проходимо лікування, і все, що ти приймаєш, потрібно трохи призупинити, тому що доведеться чистити організм. Бо вся ця алергічна реакція переросла в інфекційну і його потрібно все повністю вичистити. Тому що організм тепер засмічений всіма цими ліками.

І боліло мені найбільше те, що окрім того, що по сезону нічого не вийшло, так ще й завагітніти не виходить. Яка вагітність, коли мало того, що ти так лікуєшся, так ти ще паралельно хворієш, як не на одне, так на інше. Це мене просто настільки розчавлювало, що я тобі навіть передати цього не можу. Я відчувала такий біль. Це просто було жахливо", – зізналася спортсменка.

Також Марина розповіла подробиці ситуації зі своїм позитивним допінг-тестом.

"Мене звинувачували в прийманні тестостерону. І ти уяви мене, коли мені лікар говорить те, що мене звинувачують в прийомі тестостерону, людину, в якої синдром полікістозних яєчників. Тобто вже мій діагноз передбачає те, що у мене сам по собі тестостерон високий, тому що з моїм діагнозом саме тестостерон викликає оці всі фолікули. Тобто я лікувалася. Я людина, яка хоче завагітніти, яка навпаки лікуванням намагалася цей тестерон подавити, вирівняти для того, щоб в мене почали працювати краще жіночі гормони. Все моє завдання було в цьому. І мене звинувачують в прийманні тестостерона. Уяви мій шок.

А проблема в тому, що у мене знайдений тестостерон зовнішнього походження, тобто його не виробляє організм. І це була не речовина, це був розпад нижче норми виявлення. Тобто потім, як мені лікар пояснив, сам по собі тестостерон, якщо ти його вживаєш, він виводиться шість чи вісім місяців. У мене жовтнева проба чиста, січнева проба чиста. Тобто це вже говорить про те, що я апріорі не вживала жодного тестостерону. Плюс моє лікування, бажання стати мамою, для жінки, яка хворіє на синдром полікістозних яєчників, вживання взагалі будь-якого тесостерону, це вистріл собі в голову. І до того всього людині, яка здає 20-25 проб на рік і здає їх в рандомний момент, коли завгодно, приймати препарат, який виводиться місяці?", – додала Марина.

За словами Бех-Романчук, незалежні експерти встановили, що підвищений рівень тестостерону в її організмі спричинили біологічно активні добавки та індивідуальна реакція організму, а також стрес.

"Звісно, ми звернулися до незалежних експертів, які ознайомилися з усім лікуванням, які все переглянули і, звісно, все впиралося в те, що біологічно активні добавки спричинили цю проблему. Плюс індивідуальна реакція організму, плюс стрес, плюс ті вітаміни, які я вживала до цього. Всі ці стрибки і спричинили, в принципі, цю всю історію.

І оцей розпад, нижче норми виявлення. Тобто вже пізніше, і це взагалі зовсім недавно було виявлено, взагалі там відсотковість така, що просто смішно. Я тобі відверто скажу", – розповіла спортсменка.

Зазначимо, що у середині вересня 2025 року Марина оголосила про свою вагітність. Вони з чоловіком, дворазовим призером Олімпіади-2020 у плаванні Михайлом Романчуком, уперше стануть батьками.

Нагадаємо, Бех-Романчук на Олімпійських іграх-2024 посіла передостаннє місце у фіналі змагань у потрійному стрибку. На попередніх двох Олімпіадах вона виступала в стрибках у довжину та теж залишалася без медалей.

Марина – одна з найуспішніших українських легкоатлеток. Вона є чемпіонкою Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонкою Європи в приміщенні 2021 року в стрибках у довжину, призеркою чемпіонату світу 2019 року в стрибках у довжину та багаторазовою чемпіонкою України.