"Я закохався у стиль гри": Забарний пояснив, чому перейшов до ПСЖ (відео)

Ілля Забарний / © ФК ПСЖ

Новачок ПСЖ Ілля Забарний розповів, чому вирішив залишити англійський "Борнмут" та перейти до французького клубу.

"Перш за все, дякую! Це просто неймовірно, і я відчуваю величезну гордість. Для мене ПСЖ – найкращий клуб і найкращий проєкт у світі. Думаю, це був найкращий можливий вибір, і я тут, щоб віддати все на полі. Це так просто.

Я відчув, що люди тут хочуть, аби я приїхав, і це сильно мотивувало мене зробити цей крок якомога швидше. Це новий досвід для мене, і це чудово. Я ще молодий, тож повинен пробувати нове – саме тому вважаю, що це правильне рішення.

Я знаю, чого він від мене очікує тренер, і готовий до цього. Ми вже зустрічалися, коли він був керманичем Іспанії, і тоді Україна виграла 1:0. Мені подобається його енергія та пристрасть – я теж це привнесу. Я закохався у стиль гри ПСЖ.

Я молодий, мені 22 роки, хоча почуваюся старше! Я вже накопичив чимало досвіду, і думаю, що це допоможе мені в майбутньому, хоча, звичайно, я продовжуватиму вчитися. Я з нетерпінням чекаю цього.

Я не можу дочекатися дебюту та зустрічі з уболівальниками. Дуже хочу опинитися на "Парк де Пренс"! ПСЖ – величезний клуб, і я очікую, що буде важко, але я готовий. Я просто з нетерпінням чекаю зустрічі з командою та початку гри", – сказав Забарний.

Забарний підписав з парижанами 5-річний контракт і виступатиме за клуб під 6-м номером. Ілля став першим українським футболістом в історії ПСЖ.

Трансфер Забарного до ПСЖ став другим найдорожчим в історії українського футболу. За перехід 22-річного українського захисника парижани заплатили 63 мільйони євро без урахування бонусів.

Частину цієї суми отримає київське "Динамо", вихованцем якого є Забарний.

Уже у середу, 13 серпня, ПСЖ зіграє з "Тоттенгемом" у матчі за Суперкубок УЄФА. Однак до заявки своєї нової команди на прийдешній поєдинок Забарний не потрапив.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.