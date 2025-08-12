- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 2 хв
"Я закохався у стиль гри": Забарний пояснив, чому перейшов до ПСЖ (відео)
Ілля поділився першими враженнями після переходу до паризького клубу.
Новачок ПСЖ Ілля Забарний розповів, чому вирішив залишити англійський "Борнмут" та перейти до французького клубу.
"Перш за все, дякую! Це просто неймовірно, і я відчуваю величезну гордість. Для мене ПСЖ – найкращий клуб і найкращий проєкт у світі. Думаю, це був найкращий можливий вибір, і я тут, щоб віддати все на полі. Це так просто.
Я відчув, що люди тут хочуть, аби я приїхав, і це сильно мотивувало мене зробити цей крок якомога швидше. Це новий досвід для мене, і це чудово. Я ще молодий, тож повинен пробувати нове – саме тому вважаю, що це правильне рішення.
Я знаю, чого він від мене очікує тренер, і готовий до цього. Ми вже зустрічалися, коли він був керманичем Іспанії, і тоді Україна виграла 1:0. Мені подобається його енергія та пристрасть – я теж це привнесу. Я закохався у стиль гри ПСЖ.
Я молодий, мені 22 роки, хоча почуваюся старше! Я вже накопичив чимало досвіду, і думаю, що це допоможе мені в майбутньому, хоча, звичайно, я продовжуватиму вчитися. Я з нетерпінням чекаю цього.
Я не можу дочекатися дебюту та зустрічі з уболівальниками. Дуже хочу опинитися на "Парк де Пренс"! ПСЖ – величезний клуб, і я очікую, що буде важко, але я готовий. Я просто з нетерпінням чекаю зустрічі з командою та початку гри", – сказав Забарний.
Забарний підписав з парижанами 5-річний контракт і виступатиме за клуб під 6-м номером. Ілля став першим українським футболістом в історії ПСЖ.
Трансфер Забарного до ПСЖ став другим найдорожчим в історії українського футболу. За перехід 22-річного українського захисника парижани заплатили 63 мільйони євро без урахування бонусів.
Частину цієї суми отримає київське "Динамо", вихованцем якого є Забарний.
Уже у середу, 13 серпня, ПСЖ зіграє з "Тоттенгемом" у матчі за Суперкубок УЄФА. Однак до заявки своєї нової команди на прийдешній поєдинок Забарний не потрапив.
Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.