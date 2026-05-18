Як подивитися бій Усика проти Верховена на Київстар ТБ: інструкція для глядачів

Розповідаємо, як на платформі Київстар ТБ подивитися довгоочікуваний титульний поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена.

Максим Приходько
Усик — Верховен

23 травня біля пірамід Гізи в Єгипті відбудеться один із найочікуваніших боксерських вечорів року — поєдинок абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях Олександра Усика проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена.

Переглянути бій з українським коментуванням глядачі зможуть лише на Київстар ТБ — платформа виступає офіційним транслятором події в Україні. Глядачам буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні:

  • пресконференція — 21 травня;

  • офіційне зважування — 22 травня.

Усе — на спеціальному каналі "Усик — Верховен" на Київстар ТБ. Щоб дивитися бій наживо:

  • Авторизуйтеся на платформі — авторизація доступна для абонентів будь-якого мобільного оператора.

  • Для абонентів Київстар із Суперсилою необхідно додатково підключити пакет "Плюс" за 50 грн\міс, а для всіх інших користувачів — оформити підписку "Преміум HD" від 99 грн\міс.

  • У день події увімкніть спеціальний канал "Усик — Верховен" та дивіться трансляцію з будь-якого пристрою — смартфона, телевізора, ноутбука чи планшета.

До слова, напередодні бою на Київстар ТБ стартував розіграш подарунків серед користувачів пакетів "Преміум HD", "Плюс" та "Кіно Ультра". Серед призів — iPad Air 11, iPhone 17 Pro, Samsung Neo QLED TV та брендований мерч. Для участі достатньо підключити пакет і натиснути кнопку "Взяти участь" у застосунку. Розіграші проходитимуть у кілька хвиль, а переможців оголосять 18, 20 та 26 травня.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня лише на Київстар ТБ!

Платформа кіно і телебачення Київстар ТБ продовжує розширювати спортивні пропозиції: наразі в розділі "Спорт" доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак.

Відкривайте Київстар ТБ на: SMART TV, смартфоні, SMART TV приставці, Xbox, планшеті або за посиланням вебверсію у браузері. Платформа доступна для всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів — для перегляду достатньо авторизуватися за власним номером телефону.

Слідкуйте за новинками й прем'єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".

