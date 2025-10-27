"Якщо влучить, то нокаутує": Ф'юрі висловився про потенційний бій Усика з Вордлі

Олександр Усик / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками про можливий бій абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з володарем тимчасового титулу WBO Фабіо Вордлі.

"Усик – особливий талант. Він хороший боксер, але Фабіо – небезпечний панчер. Я впевнений, що якщо він влучить, то нокаутує будь-кого. Він дуже сильний і довго зберігає свою силу, тому він справді добре виступив проти Паркера.

Усі говорили перед цим боєм із Паркером, що Вордлі не має аматорського досвіду. Це означає, що аматорський досвід – лайно. Джордж Форман провів 11 аматорських боїв і виграв золоту медаль – це нічого не означає. Він великий і сильний, він має велике ім'я, тож вітаю його та його команду", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю Boxing King Media.

У ніч проти 26 жовтня Вордлі переміг Джозефа Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Усик.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Якщо українець відмовиться захищати титул, то втратить його, а з ним і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року та захищати пояси проти переможця бою Паркер – Вордлі.

Промоутер британського претендента Френк Воррен розповів, що бій Усик – Вордлі може відбутися у березні 2026 року в Лондоні або Ер-Ріяді.

Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

30-річний Вордлі має на своєму рахунку 20 перемог (19 – нокаутом) та одну нічию.