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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ямаль побив гольовий рекорд Мбаппе в Лізі чемпіонів

Іспанець став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю голів, забитих до досягнення 20-річного віку.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ламін Ямаль

Ламін Ямаль / © Associated Press

Вінгер каталонської "Барселони" Ламін Ямаль установив рекорд Ліги чемпіонів.

19-річний іспанець відкрив рахунок на 7-й хвилині матчу четвертого туру основного раунду ЛЧ проти англійської "Астон Вілли".

Для Ямаля це 14-й гол у кар'єрі в найпрестижнішому єврокубку. Він став рекордсменом за цим показником серед усіх футболістів віком до 20 років.

Ямаль випередив форварда мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе, який до свого 20-річчя забив 13 голів у Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що Ламіну виповниться 20 років у липні. Тож він має цілий сезон, щоб покращити свій результат.

Цього сезону Ямаль зіграв 15 матчів на клубному рівні, забив 13 голів і віддав 11 асистів.

Нагадаємо, "Барселона" на своєму полі розгромила "Астон Віллу" з рахунком 3:0. Крім Ямаля, голами відзначався Рафінья, який оформив дубль.

У наступному турі Ліги чемпіонів підопічні Гансі Фліка 25 листопада на виїзді зіграють з азербайджанським "Сабахом".

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів.

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