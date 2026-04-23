Ямаль пропустить решту сезону через травму — чи зіграє зірка "Барселони" на ЧС-2026

Ламін Ямаль / © Associated Press

Реклама

Вінгер "Барселони" Ламін Ямаль пропустить решту сезону-2025/26 через травму.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

За результатами медичного обстеження у 18-річного гравця діагностували пошкодження двоголового м'яза стегна лівої ноги. У клубі повідомили, що футболіст проходитиме консервативне лікування без хірургічного втручання.

Реклама

Через це Ямаль не зможе допомогти "синьо-гранатовим" до кінця поточного сезону.

Очікується, що Ламін встигне відновитися до чемпіонату світу-2026 та зіграє там у складі збірної Іспанії.

Нагадаємо, що 22 квітня "Барселона" перемогла "Сельту" (1:0) у матчі 33-го туру Ла Ліги. На 40-й хвилині поєдинку Ямаль реалізував пенальті, але під час виконання 11-метрового травмувався та був замінений.

Цього сезону Ламін провів 45 матчів за "Барселону" в усіх турнірах, забив 24 голи та віддав 18 асистів.

Реклама

Наразі "Барселона" очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Команда Гансі Фліка за шість турів до кінця має 9-очковий відрив від найближчого переслідувача — мадридського "Реала".

