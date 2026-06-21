Японія розгромила Туніс на ЧС-2026

Збірна Японії з футболу / © Associated Press

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Збірна Японії розгромила команду Тунісу в матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Estadio BBVA" в мексиканському Монтерреї завершився з рахунком 0:4 .

Уже на 4-й хвилині зустрічі Даїті Камада відкрив рахунок після прострілу від Кейто Накамури.

© Associated Press

На 31-й хвилині Аясе Уеда зміцнив перевагу японців, гольову передачу віддав Ко Ітакура.

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Туніс — Японія / © Associated Press

У другому таймі збірна з Азії довела справу до розгрому. На 69-й хвилині ворота африканської команди вразив Дзюня Іто, асист до свого активу записав Уеда.

Туніс — Японія / © Associated Press

А вже на 83-й хвилині японці вчетверте вразили ворота суперника — Уеда оформив дубль, скориставшись передачею Кайшу Сано.

Туніс — Японія / © Associated Press

Для збірної Тунісу це був перший матч під керівництвом нового тренера — Ерве Ренар замінив Сабрі Лямуші після фіаско від шведів у першому турі ЧС-2026.

У стартовому турі Японія вирвала нічию проти Нідерландів (2:2), а Туніс розгромно програв Швеції (1:5).

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Нідерланди розгромили Швецію (5:1).

Після другого туру Нідерланди та Японія очолюють групу F, маючи по 4 очки. Швеція (3 бали) посідає третє місце. Туніс (0) перебуває на останній сходинці й втратив шанси на вихід до плейоф.

У заключному третьому турі Японія зіграє проти Швеції, а Туніс позмагається з Нідерландами. Обидва поєдинки відбудуться 26 червня, о 02:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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