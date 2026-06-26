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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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61
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Японія та Швеція зіграли внічию, пробившись до плейоф ЧС-2026

Японці вийшли до 1/16 фіналу з другого місця групи F, а шведи — з третього.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Японія — Швеція

Японія — Швеція / © Associated Press

Збірні Японії та Швеції зіграли внічию в матчі заключного третього туру групи F чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння японці відкрили рахунок — Дайзен Маеда на 56-й хвилині точно пробив у дальній кут з передачі Ріцу Доана.

Японія — Швеція / © Associated Press

Японія — Швеція / © Associated Press

Але вже на 62-й хвилині шведи відігралися — Ентоні Еланга отримав пас від Віктора Дьокереша до правого флангу атаки й дальнім ударом відправив м'яч під ліву стійку.

Японія — Швеція / © Associated Press

Японія — Швеція / © Associated Press

  • В іншому матчі третього туру цього квартету Нідерланди розібралися з Тунісом (3:1).

  • Таким чином, Нідерланди (7 очок) з першого місця вийшли до плейоф ЧС-2026. Японія (5 балів) пробилася до 1/16 фіналу з другої позиції.

  • Швеція (4 пункти) потрапила до плейоф як одна з найкращих володарок третіх сходинок. Туніс (0) попрощався з Мундіалем.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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