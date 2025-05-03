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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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35
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1 хв

Японія – Україна: онлайн-відеотрансляція вирішального матчу "синьо-жовтих" на ЧС-2025 з хокею

Українці мають шанс уперше від 2007 року повернутися до елітного дивізіону.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з хокею

Збірна України з хокею / © facebook.com/fhu.com.ua

У суботу, 3 травня, чоловіча збірна України з хокею проведе заключний матч на чемпіонаті світу-2025 у дивізіоні ІА (другий за силою – прим.). Суперником підопічних Дмитра Христича буде команда Японії.

Перед останнім туром "синьо-жовті" з 9 очками посідають друге місце у турнірній таблиці з шести збірних, поступаючись лише Великій Британії за додатковими показниками.

Збірна України є близькою до того, щоб уперше від 2007 року повернутися до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею. Для цього нашій команді буде достатньо взяти бодай одне очко у матчі з японцями, тобто не програти їм в основний час зустрічі.

Матч Японія – Україна розпочнеться о 12:30 за київським часом. До вашої уваги пряма відеотрансляція цього поєдинку.

На ЧС-2025 з хокею збірна України стартувала поразкою від Великої Британії в серії булітів (3:4), а потім за булітами перемогла Італію (3:2), після чого в основний час розгромила Румунію (4:0) та розбила Польщу (4:1).

Путівки до елітного дивізіону завоюють дві найкращі команди. Збірна, яка фінішує останньою, вилетить до дивізіону IB (третій за престижністю – прим.).

Нагадаємо, збірна України вперше від 2017 року грає на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік наша національна команда виграла планетарну першість у Дивізіоні IB, завдяки чому здобула підвищення в класі.

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