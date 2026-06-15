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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Японія вирвала нічию проти Нідерландів у гольовій перестрілці на ЧС-2026

"Ораньє" двічі вели в рахунку, але японці зуміли уникнути поразки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Нідерланди — Японія

Нідерланди — Японія / © Associated Press

Збірні Нідерландів та Японії зіграли внічию в матчі першого туру групи F чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в Арлінгтоні завершився з рахунком 2:2.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Але вже на старті другої половини протистояння нідерландці відкрили рахунок — на 51-й хвилині Вірджил Ван Дейк ударом головою від дальньої стійки спрямував м'яч у ворота після навісу Раяна Гравенберха з правого флангу.

Нідерланди — Японія / © Associated Press

Нідерланди — Японія / © Associated Press

Нідерланди — Японія / © Associated Press

Нідерланди — Японія / © Associated Press

Цей гол став першим для Вірджила на великих турнірах за національну збірну.

На 57-й хвилині японці відігралися — Кейто Накамура отримав передачу від Такефуси Кубо біля лінії штрафного майданчика та влучно пробив низом у ближній кут.

Нідерланди — Японія / © Associated Press

Нідерланди — Японія / © Associated Press

На 64-й хвилині "Ораньє" знову вийшли вперед — Крисенсіо Саммервілл отримав м'яч від Гравенберха біля правого кута штрафного майданчика і з рикошетом від стійки відправив його у дальній кут.

Нідерланди — Японія / © Associated Press

Нідерланди — Японія / © Associated Press

Проте втримати перемогу підопічним Рональда Кумана не вдалося. На 89-й хвилині японці вдруге зрівняли рахунок і врятувалися від поразки — Даїчі Камада після подачі з кутового виграв верхову боротьбу у Ван Дейка та головою відправив м'яч під поперечину.

Нідерланди — Японія / © Associated Press

Нідерланди — Японія / © Associated Press

  • В іншому матчі стартового туру групи F зійдуться збірні Швеції та Тунісу. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 15 червня, о 05:00 за київським часом.

  • У другому турі Нідерланди 20 червня зіграють проти Швеції, а Японія 21 червня позмагається з Тунісом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
63
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