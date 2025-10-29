ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Яремчук за хвилину оформив дубль у Кубку Греції

Роман Яремчук забив перші голи в сезоні за "Олімпіакос".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Роман Яремчук

Роман Яремчук / © facebook.com/OlympiacosFC

Український форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук відзначився дублем у матчі 3-го туру Кубка Греції проти "Волоса".

29-річний українець вийшов на поле у стартовому складі та забив голи на 43-й і 44-й хвилинах. Після першого тайму "Олімпіакос" перемагав з рахунком 4:0.

Для Романа ці голи стали стали першими в сезоні-2025/26 за "Олімпіакос".

Востаннє нападник збірної України відзначився у футболці грецького клубу в офіційних поєдинках 17 травня, коли забив ОФІ у фіналі національного Кубка (2:0)

Для Яремчука це лише четвертий матч цього сезону, він тривалий час відновлювався після травми та до цього моменту не відзначався результативними діями.

У поєдинку з "Волосом" українець провів на полі 59 хвилин, після чого був замінений.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie