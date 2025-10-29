Яремчук за хвилину оформив дубль у Кубку Греції

Роман Яремчук / © facebook.com/OlympiacosFC

Український форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук відзначився дублем у матчі 3-го туру Кубка Греції проти "Волоса".

29-річний українець вийшов на поле у стартовому складі та забив голи на 43-й і 44-й хвилинах. Після першого тайму "Олімпіакос" перемагав з рахунком 4:0.

Для Романа ці голи стали стали першими в сезоні-2025/26 за "Олімпіакос".

Востаннє нападник збірної України відзначився у футболці грецького клубу в офіційних поєдинках 17 травня, коли забив ОФІ у фіналі національного Кубка (2:0)

Для Яремчука це лише четвертий матч цього сезону, він тривалий час відновлювався після травми та до цього моменту не відзначався результативними діями.

У поєдинку з "Волосом" українець провів на полі 59 хвилин, після чого був замінений.