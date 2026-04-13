Яремчук забив дебютний гол за "Ліон" у чемпіонаті Франції

Український форвард Роман Яремчук відзначився дебютним голом за "Ліон" у чемпіонаті Франції.

30-річний українець вийшов у стартовому складі на матч 29-го туру Ліги 1 проти "Лор'яна" і на 49-й хвилині відкрив рахунок, ударом головою замкнувши подачу Ендріка з правого флангу.

Для Яремчука це перший гол у чемпіонаті Франції. До цього він мав один забитий м'яч у Кубку Франції. Також у його активі один асист.

Яремчук став шостим українцем в історії, який забив у Лізі 1. Раніше це вдавалося Олександру Заварову (10 м'ячів), Сергію Скаченку (4), Павлу Яковенку (1), Руслану Малиновському (1) та Іллі Забарному (1).

Поєдинок завершився перемогою "Ліона" з рахунком 2:0 . Завдяки цьому команда Паулу Фонсеки перервала 9-матчеву безвиграшну серію в усіх турнірах.

Огляд матчу "Ліон" — "Лор'ян"

"Ліон" (51 очко) піднявся на п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції. У наступному турі "ткачі" 19 квітня на виїзді зіграють з ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Руслан Малиновський забив супергол у матчі чемпіонату Італії.