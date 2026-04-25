Роман Яремчук / facebook.com/olympiquelyonnais

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Український форвард Роман Яремчук оформив дубль за "Ліон" у чемпіонаті Франції.

30-річний українець вийшов у стартовому складі на матч 31-го туру Ліги 1 проти "Осера" і на 19-й хвилині відкрив рахунок, замкнувши простріл партнера з лівого флангу.

Для Яремчука це другий гол у чемпіонаті Франції, де він також має один асист. Крім того, Роман забив один м'яч у Кубку Франції.

Реклама

Відео першого гола Яремчука

На 71-й хвилині Яремчук забив другий гол у матчі, ударом у падінні замкнувши навіс Корентена Толіссо з правого флангу.

Таким чином, український бомбардир оформив дубль, зробивши рахунок 3:1 на користь своєїй команди.

Відео другого гола Яремчука

Поєдинок завершився перемогою "Ліона" з рахунком 3:2. Команда Паулу Фонсеки (57 очок) посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.

Реклама

У наступному турі чемпіонату Франції "ткачі" 3 травня прийматимуть "Ренн".

