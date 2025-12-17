ТСН у соціальних мережах

Яремчук забив гол у Кубку Греції та допоміг "Олімпіакосу" розтрощити суперника

Для Романа це четвертий гол за "Олімпіакос" цього сезону.

Роман Яремчук

Роман Яремчук / © facebook.com/OlympiacosFC

Український форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук відзначився голом у матчі Кубка Греції проти "Іракліса".

30-річний українець вийшов у стартовому складі і провів на полі 67 хвилин, після чого його замінили. На 51-й хвилині Яремчук зробив рахунок 5:0 на користь своєї команди.

Для Романа це четвертий гол в 11 матчах за "Олімпіакос" цього сезону. Також у його активі один асист.

У підсумку "Олімпіакос" здобув розгромну перемогу з рахунком 6:0.

Додамо, що саме "Олімпіакос" є чинним володарем Кубка Греції. У переможному для пірейців фіналі попереднього розіграшу турніру Яремчук також відзначився голом.

Минулого сезону підопічні Хосе Луїса Менділібара оформили "золотий дубль", вигравши чемпіонат і Кубок Греції.

Наразі "Олімпіакос" лідирує у чемпіонаті Греції, набравши 35 очок після 14 турів. Найближчого переслідувача – афінський АЕК – команда Яремчука випереджає на один бал.

