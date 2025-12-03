ТСН у соціальних мережах

Яремчук забив гол у Кубку Греції та допоміг "Олімпіакосу" здобути розгромну перемогу

Команда українця впевнено вийшла до наступного раунду турніру.

Роман Яремчук

Роман Яремчук / facebook.com/OlympiacosFC

Український форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук відзначився голом у виїзному матчі 4-го раунду Кубка Греції проти "Еллас Сіру", який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Греції.

30-річний українець вийшов у стартовому складі і провів на полі весь поєдинок.

На 84-й хвилині, за рахунку 3:2 на користь своєї команди, Яремчук забив головою після подачі з лівого флангу.

Для Романа це вже третій гол у восьми матчах за "Олімпіакос" цього сезону. Також у його активі один асист.

У підсумку "Олімпіакос" здобув розгромну перемогу з рахунком 5:2 і впевнено вийшов до наступного раунду Кубка Греції.

Додамо, що саме "Олімпіакос" є чинним володарем Кубка Греції. У переможному для пірейців фіналі попереднього розіграшу турніру Яремчук також відзначився голом.

Минулого сезону підопічні Хосе Луїса Менділібара оформили "золотий дубль", вигравши чемпіонат і Кубок Греції.

Наразі "Олімпіакос" лідирує у чемпіонаті Греції, набравши 31 очко після 12 турів. Найближчого переслідувача – ПАОК – команда Яремчука випереджає на 2 бали.

