Яремчук забив у другому поспіль матчі за "Ліон" у чемпіонаті Франції

Український форвард вразив ворота "Ренна".

Роман Яремчук

Роман Яремчук / facebook.com/olympiquelyonnais

Український форвард "Ліона" Роман Яремчук відзначився голом у домашньому матчі 32-го туру чемпіонату Франції проти "Ренна".

30-річний українець вийшов у стартовому складі і на 37-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок, у штрафному майданчику головою замкнувши подачу Корентена Толіссо з лівого флангу.

Для Яремчука це четвертий гол у чемпіонаті Франції, де він також має один асист. Крім того, Роман забив один м'яч у Кубку Франції.

Роман забив у другому поспіль матчі за "Ліон" у чемпіонаті Франції. Минулого туру він оформив дубль у поєдинку "Осером", чим допоміг своїй команді здобути перемогу (3:2).

Команда Яремчука, яку очолює екстренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, перемогла з рахунком 4:2. Романа замінили на 70-й хвилині.

Після перемоги "Ліон" (60 очок) піднявся з четвертого на третє місце у чемпіонаті Франції. "Ренн" (56 балів) посідає п'яту позицію.

