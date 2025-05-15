Ярмоленко дав коментар після поразки "Динамо" від "Шахтаря" у фіналі Кубка України

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко поспілкувався з журналістами на пресконференції після фінального матчу Кубка України сезону-2024/25, в якому "біло-сині" програли донецькому "Шахтарю".

Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5 .

Відповіді Ярмоленка, який став автором першого забитого м'яча у фінальному матчі Кубка України, на запитання представників ЗМІ наводить офіційний сайт "Динамо".

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– Як ви ставитеся до того, що від наступного сезону у матчах Кубку України не буде додаткового часу, а у разі нічиєї в основний час – одразу серія пенальті?

– Не знаю, як на початкових стадіях, але у фіналі, мені здається, краще грати додаткові екстратайми.

– Чи сподобалася вам якість газону на стадіоні у Житомирі?

– Так, класне поле. Повинні подякувати людям, які стежать за ним. Було приємно грати на ньому.

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– Що ви підказували партнерам з лавки запасних, коли вас замінили? Здалося, ви поводилися достатньо емоційно.

– Не лише я, а уся лавка запасних намагалася підказувати, це емоції. Я гравець, а не головний тренер.

– Як можете прокоментувати сьогоднішнє суддівство?

– На мою думку, нормальне. Грубих помилок я не помітив.

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Раніше повідомлялося, що поразку своєї команди у фіналі Кубка України прокоментував головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський.

Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.

Також "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями на внутрішній арені за часів незалежності України.

Завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон.

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Нагадаємо, фанати "Шахтаря" спалили прапори Росії та "ДНР" на фіналі Кубка України.