ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Ярмоленко дав коментар після поразки "Динамо" від "Шахтаря" у фіналі Кубка України

Гол Андрія не допоміг "біло-синім" вибороти трофей.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко поспілкувався з журналістами на пресконференції після фінального матчу Кубка України сезону-2024/25, в якому "біло-сині" програли донецькому "Шахтарю".

Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5.

Відповіді Ярмоленка, який став автором першого забитого м'яча у фінальному матчі Кубка України, на запитання представників ЗМІ наводить офіційний сайт "Динамо".

– Як ви ставитеся до того, що від наступного сезону у матчах Кубку України не буде додаткового часу, а у разі нічиєї в основний час – одразу серія пенальті?

– Не знаю, як на початкових стадіях, але у фіналі, мені здається, краще грати додаткові екстратайми.

– Чи сподобалася вам якість газону на стадіоні у Житомирі?

– Так, класне поле. Повинні подякувати людям, які стежать за ним. Було приємно грати на ньому.

– Що ви підказували партнерам з лавки запасних, коли вас замінили? Здалося, ви поводилися достатньо емоційно.

– Не лише я, а уся лавка запасних намагалася підказувати, це емоції. Я гравець, а не головний тренер.

– Як можете прокоментувати сьогоднішнє суддівство?

– На мою думку, нормальне. Грубих помилок я не помітив.

Раніше повідомлялося, що поразку своєї команди у фіналі Кубка України прокоментував головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський.

Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.

Також "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями на внутрішній арені за часів незалежності України.

Завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон.

Нагадаємо, фанати "Шахтаря" спалили прапори Росії та "ДНР" на фіналі Кубка України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie