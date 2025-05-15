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Ярмоленко дав коментар після поразки "Динамо" від "Шахтаря" у фіналі Кубка України
Гол Андрія не допоміг "біло-синім" вибороти трофей.
Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко поспілкувався з журналістами на пресконференції після фінального матчу Кубка України сезону-2024/25, в якому "біло-сині" програли донецькому "Шахтарю".
Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5.
Відповіді Ярмоленка, який став автором першого забитого м'яча у фінальному матчі Кубка України, на запитання представників ЗМІ наводить офіційний сайт "Динамо".
– Як ви ставитеся до того, що від наступного сезону у матчах Кубку України не буде додаткового часу, а у разі нічиєї в основний час – одразу серія пенальті?
– Не знаю, як на початкових стадіях, але у фіналі, мені здається, краще грати додаткові екстратайми.
– Чи сподобалася вам якість газону на стадіоні у Житомирі?
– Так, класне поле. Повинні подякувати людям, які стежать за ним. Було приємно грати на ньому.
– Що ви підказували партнерам з лавки запасних, коли вас замінили? Здалося, ви поводилися достатньо емоційно.
– Не лише я, а уся лавка запасних намагалася підказувати, це емоції. Я гравець, а не головний тренер.
– Як можете прокоментувати сьогоднішнє суддівство?
– На мою думку, нормальне. Грубих помилок я не помітив.
Раніше повідомлялося, що поразку своєї команди у фіналі Кубка України прокоментував головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський.
Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.
Також "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями на внутрішній арені за часів незалежності України.
Завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон.
Нагадаємо, фанати "Шахтаря" спалили прапори Росії та "ДНР" на фіналі Кубка України.