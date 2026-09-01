Ярмоленко емоційно звернувся до фанатів після нищівної поразки "Динамо" від "Буковини"

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко звернувся до фанатів після розгромної поразки від "Буковини" в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва у місті Кам'янець-Подільський завершився поразкою столичного клубу від новачка елітного дивізіону з рахунком 0:3.

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Після гри 36-річний лідер "біло-синіх" на своїй сторінці в Instagram попросив вибачення у вболівальників за провальний результат.

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"Хочу попросити вибачення у наших уболівальників. Мені дуже соромно за сьогоднішню гру. Я розумію ваше розчарування, злість і біль від такого результату.

Я беру на себе відповідальність за результат та свою гру. Мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою для нас була ця гра. Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте. Сьогодні ми вас підвели. Вибачте", — написав Ярмоленко в Instagram-сторіз.

Андрій Ярмоленко попросив вибачення у вболівальників після розгромної поразки від "Буковини" / © instagram.com/yarmolenkoandrey

Зазначимо, що два з трьох голів чернівецький клуб забив після грубих помилок воротаря киян В'ячеслава Суркіса, який після другого пропущеного м'яча попросив заміну. Замість нього на поле вийшов інший голкіпер Ілля Ольховий, для якого цей матч став дебютним за основну команду "Динамо".

Для "Динамо" це перша поразка у сезоні УПЛ. Кияни з 6 очками після трьох зіграних матчів посідають шосте місце в турнірній таблиці. "Буковина" має 5 балів після чотирьох поєдинків і розташовується на восьмій позиції.

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У наступному турі "Динамо" прийме ЛНЗ, а "Буковина" на виїзді зустрінеться з "Епіцентром". Обидва матчі заплановано на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Ігор Костюк прокоментував розгромну поразку від "Буковини".

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