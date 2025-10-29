Ярмоленко поділився емоціями після вольової перемоги над "Шахтарем" у Кубку України

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко прокоментував вольову перемогу над донецьким "Шахтарем" у матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/26.

Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:1 на користь "біло-синіх". Один з м'ячів у ворота "гірників" забив саме Ярмоленко, який завдяки цьому повторив рекорд за голами в Класичному.

В ефірі УПЛ ТБ після матчу Андрій розповів, що допомогло його команді здобути перемогу в Класичному.

"Я думаю, що, передусім, терпіння та віра один в одного. Тому що в першому таймі було нам дуже важко. "Шахтар" володів м'ячем, мав повну перевагу, я вважаю. І, звичайно, нам треба було терпіти. Ми розуміли, що вони не зможуть в такому темпі діяти протягом усього матчу, і в нас буде свій момент, який треба буде реалізувати. Що і сталося. І потім уже, я вважаю, ми перехопили ініціативу, можна так сказати.

Взяли матч під свій контроль після того, як пропустили? Так завжди буває. Звичайно, десь грали обережно, тому що розуміємо, що кубкова гра, шансу на помилку немає. Звичайно, десь грали дуже обережно, але потім, коли пропустили, зрозуміли, що вже нема чого втрачати й треба йти вперед.

Чи усвідомлював, що це може бути мій останній матч у Кубку України в кар'єрі? Я про це не думаю. Як буде, так і буде. Я намагаюся працювати, викладатися на тренуваннях. Найголовніше – бути чесним сам перед собою. Якби навіть ми вилетіли, то я сам перед собою чесний, я можу в дзеркало дивитися спокійно", – цитує Ярмоленка офіційний сайт "Динамо".

Вибивши донеччан з національного Кубка, "Динамо" перервало серію без перемог у матчах проти "Шахтаря", яка тривала від квітня 2021 року.

Нагадаємо, вже в наступному матчі "Шахтар" і "Динамо" знову зійдуться в очній дуелі – в неділю, 2 листопада, донеччани та кияни зіграють у Львові в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).