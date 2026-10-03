Ярмоленко прокоментував розгромне фіаско збірної України від Північної Ірландії у Лізі націй

Андрій Ярмоленко / © Associated Press

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Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував розгромну поразку (0:3) від Північної Ірландії в матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Болісний результат. Думаю, нам не вистачило якоїсь гостроти в атаці. Начебто, м'яч контролювали, але у ключових моментах у штрафному майданчику вони були кращі за нас. Приймаємо цю поразку. Можеш перемагати чи програвати, але треба робити висновки. У нас два дні, щоб їх зробити та показати реакцію на цю болісну поразку.

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Вони добре захищалися, це було видно за кількістю гольових моментів: у першому таймі їх було небагато, у другому теж. Треба гостріше грати в атаці.

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Ми розберемо цю гру. Тренер вкаже на помилки, яких припустилися, насамперед в атаці. Пропустили три м'ячі — вважаю, що за такої гри це забагато, бо вони забили все, що створили. Але це футбол, треба зробити висновки та рухатися далі. Вважаю, що нічого страшного не сталося. Так, програвати важко, тим паче з таким рахунком, але у цій групі ще нічого не вирішено. Треба рухатися далі та з позитивом.

До наступного матчу з Угорщиною підійдемо з таким же настроєм. Завжди кажемо: перемагаємо разом і програємо теж. За такої гри... І у вболівальників, і у тренерського штабу, і у нас один до одного не може бути ніяких претензій — коли ти бачиш, що кожен футболіст віддає всього себе на футбольному полі, важко комусь щось сказати.

Звичайно, результату немає. Зараз по гарячих слідах важко щось говорити. Треба сісти спокійно, розібрати гру й рухатися далі", — сказав Ярмоленко.

В іншому поєдинку 3-го туру цього квартету Угорщина вдома обіграла Грузію (1:0).

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Після трьох турів збірна України (4 очки) посідає друге місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Північна Ірландія (7 балів) стала одноосібним лідером квартету. Угорщина (4 пункти) перебуває на третій позиції. Грузія (1 бал) йде останньою.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.

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