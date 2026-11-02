Ярмоленко прокоментував своє вилучення після побиття бомбардирського рекорду УПЛ

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Реклама

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко прокоментував своє вилучення у виїзному матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27 проти "Кривбаса".

Вінгер "біло-синіх" вийшов у стартовому складі й на 18-й хвилині асистував Матвію Пономаренку, який відкрив рахунок у грі. А на 43-й хвилині зустрічі Ярмоленко реалізував пенальті й став абсолютним рекордсменом УПЛ за забитими голами.

Реклама

Для 37-річного ветерана "Динамо" цей гол став 125-м у чемпіонатах України. Він одноосібно став найкращим бомбардиром в історії турніру, обійшовши ексфорварда киян Максима Шацьких, на рахунку якого 124 забиті м'ячі.

Реклама

Водночас ще в компенсований до першого тайму час Ярмоленко отримав пряму червону картку за те, що перед чужим штрафним майданчиком ударив по ногах панамського півзахисника криворіжців Джованні Герберта.

Андрій не стримав емоцій і у такий спосіб помстився Герберту — перед цим легіонер "Кривбаса" грубо сфолив проти захисника динамівців Олександра Тимчика, який нещодавно завершив відновлення після травми.

"Так підводити команду не можна. Хоча я досвідчений гравець, але все одно на футбольному полі є емоції — трошки десь не проконтролював їх.

Я побачив, що Тимчику справді було боляче, а він (Герберт — прим.) навіть не підійшов, не попросив вибачення. Просто був такий момент, що, я хотів жорстко зіграти, але трошки переборщив", — сказав Ярмоленко в ефірі УПЛ ТБ.

Реклама

Востаннє Ярмоленко отримував пряме вилучення у складі "Динамо" 19 лютого 2015 року в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького "Генгама" (1:2). Для Андрія це третє пряме вилучення за професійну кар'єру, ще тричі його вилучали за сумою двох жовтих карток.

Нагадаємо, "Динамо" у Кривому Розі перемогло "Кривбас" з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі "Динамо" піднялося на третє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 22 очки після десяти матчів. "Кривбас" з 6 балами після дев'яти зіграних поєдинків залишився на передостанній, 15-й сходинці.

У наступному турі "Динамо" 8 листопада у Львові зіграє з "Шахтарем", а "Кривбас" днем раніше на виїзді позмагається з "Епіцентром".

Реклама

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" та вийшов до чвертьфіналу Кубка України.

Новини партнерів