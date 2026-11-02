Ярмоленко став абсолютним рекордсменом УПЛ за забитими голами

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко став абсолютним рекордсменом української Прем'єр-ліги (УПЛ) за забитими голами.

37-річний вінгер "біло-синіх" реалізував пенальті на 43-й хвилині матчу 11-го туру УПЛ сезону-2026/27 проти "Кривбаса".

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Це 125-й гол Ярмоленка в УПЛ. Він одноосібно став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, обійшовши ексфорварда киян Максима Шацьких, на рахунку якого 124 забиті м'ячі.

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Найкращі бомбардири в історії УПЛ

1. Андрій Ярмоленко — 125 голів

2. Максим Шацьких — 124

3. Сергій Ребров — 123

4. Євген Селезньов — 117

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5. Андрій Воробей — 105

Рекордним голом Ярмоленко зробив рахунок 2:0 на користь "біло-синіх". Перед цим, на 18-й хвилині, Андрій також відзначився асистом — його подачу з правого флангу в падінні головою замкнув Матвій Пономаренко.

Зазначимо, що ще в компенсований до першого тайму час Ярмоленко отримав пряму червону картку за те, що перед чужим штрафним майданчиком ударив по ногах панамського півзахисника криворіжців Джованні Герберта.

Після першого тайму "Динамо" перемагає "Кривбас" з рахунком 2:0. Другу половину зустрічі кияни розпочнуть у меншості через вилучення Ярмоленка.

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До очного протистояння "Кривбас" з 6 очками після восьми зіграних матчів підходив на передостанній, 15-й сходинці в УПЛ. "Динамо" набрало 19 балів за дев'ять поєдинків і розташовується на четвертій позиції.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" та вийшов до чвертьфіналу Кубка України.

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