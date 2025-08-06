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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
216
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2 хв

Ярмоленко відреагував на поразку "Динамо" від "Пафоса" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Лідер "біло-синіх" висловився про невтішний результат першої гри з чемпіоном Кіпру та оцінив шанси своєї команди в матчі-відповіді.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко прокоментував поразку від кіпрського "Пафоса" (0:1) в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Важко говорити одразу після гри. Якщо ми програли, напевно, це справедливо, але ще нічого не вирішено, ще є попереду друга гра, будемо до неї готуватися. У нас ще є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію.

Ми були готові та прекрасно знали, як "Пафос" грає. Команда дисципліновано захищається, тому розуміли, що багато моментів у нас не буде. Потрібно було чекати на свої шанси, у першому таймі вони у нас були – треба було лише їх реалізовувати, тоді була б зовсім інша гра.

Що здивувало у діях суперника? Як я вже сказав, нічого не здивувало. Ми розбирали "Пафос" та чудово знали, як вони діють та були готові до гри.

Що Олександр Шовковський сказав у роздягальні в перерві? Звісно, ми завжди розмовляємо, але про що саме – залишиться у середині команди.

Які у нас шанси перемогти у матчі-відповіді? Шанси є завжди, нічого страшного не сталося. Завершився лише перший тайм, як я вже сказав, у нас є ще 90 хвилин, щоб виправити ситуацію, будемо готуватися.

Чи не стануть проблемою підтримка трибун на стадіоні на Кіпрі та спекотна погода? Хіба у нас є вибір чи інші варіанти? Хоч буде 50 градусів, ми все одно повинні виходити на поле та виправляти те, що ми погано зіграли вдома та поступилися. Не може бути жодних відмовок – погода однакова для обох команд.

Атмосфера та якість поля на стадіоні в Любліні? Уболівальників небагато, тому що ми не граємо у Києві, і ви знаєте, чому. Хочу подякувати тим, хто прийшов та підтримував нас. Щодо поля, його якість на хорошому рівні. Усе було нормально, окрім, мабуть, нашої гри", – наводить слова Ярмоленка офіційний сайт "Динамо".

Раніше повідомлялося, що поразку "Динамо" від "Пафоса" прокоментував головний тренер киян Олександр Шовковський.

Матч-відповідь між командами відбудеться 12 серпня на Кіпрі. Початок – о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія).

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги Європи побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

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