Ярмоленко відреагував на встановлення ним бомбардирського рекорду УПЛ

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко дав свій перший коментар після того, як став абсолютним рекордсменом УПЛ за забитими голами.

37-річний вінгер "біло-синіх" реалізував пенальті на 43-й хвилині матчу 11-го туру УПЛ сезону-2026/27 проти "Кривбаса".

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Для Ярмоленка цей гол став 125-м у чемпіонатах України. Він одноосібно став найкращим бомбардиром в історії турніру, обійшовши ексфорварда киян Максима Шацьких, на рахунку якого 124 забиті м'ячі.

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"Жодних передчуттів не було. Готувався до гри в звичному режимі. Знав, що цей гол прийде. Зокрема, в матчі з "Кудрівкою" мав багато нереалізованих моментів. Найголовніше концентруватися на тренувальному процесі й робити те, що потрібно. Тоді все буде добре.

Я завжди казав, що якщо зникає мотивація, то потрібно закінчувати з футболом. Зараз маю мотивацію, водночас є багато питань щодо здоров'я.

Дуже радий, що мені вдалося перевершити цей рекорд. Перевершити досягнення такого великого майстра, як Максим Шацьких — не порожній звук. Багато вчився на його матчах, а також він дуже допоміг мені на початку кар'єри. Справді дуже приємно перевершити його рекорд", — цитує Ярмоленка офіційний сайт "Динамо".

Рекордним голом Ярмоленко зробив рахунок 2:0 на користь "біло-синіх". Перед цим, на 18-й хвилині, Андрій також відзначився асистом — його подачу з правого флангу в падінні головою замкнув Матвій Пономаренко.

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Зазначимо, що ще в компенсований до першого тайму час Ярмоленко отримав пряму червону картку за те, що перед чужим штрафним майданчиком ударив по ногах панамського півзахисника криворіжців Джованні Герберта.

Нагадаємо, "Динамо" у Кривому Розі перемогло "Кривбас" з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі "Динамо" піднялося на третє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 22 очки після десяти матчів. "Кривбас" з 6 балами після дев'яти зіграних поєдинків залишився на передостанній, 15-й сходинці.

У наступному турі "Динамо" 8 листопада у Львові зіграє з "Шахтарем", а "Кривбас" днем раніше на виїзді позмагається з "Епіцентром".

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Раніше повідомлялося, що Ярмоленко прокоментував своє вилучення після побиття бомбардирського рекорду УПЛ.

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