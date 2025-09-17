ТСН у соціальних мережах

34
1 хв

Ярмолюк допоміг "Брентфорду" виграти серію пенальті та вийти до наступного раунду Кубка ліги

Єгор реалізував післяматчевий пенальті у переможній грі з "Астон Віллою".

Максим Приходько
Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк / © Associated Press

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк допоміг своєму клубу пробитися до 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Матч 1/16 фіналу турніру з "Астон Віллою" 21-річний українець розпочав на лавці для запасних, але вийшов на заміну на старті другого тайму.

Основний час поєдинку закінчився внічию 1:1, відтак перемоець визначався у серії пенальті. "Брентфорд" реалізував усі чотири удари, тоді як "Астон Вілла" двічі не забила. Ярмолюк свій 11-метровий виконав успішно, пробивши точно по центру.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Астон Вілла"

Ярмолюк приєднався до "Брентфорда" в липні 2022 року, перейшовши з "Дніпра-1" за півтора мільйона євро.

У травні цього року Єгор подовжив контракт із "бджолами" до літа 2031 року.

Наступний матч "Брентфорд" проведе у суботу, 20 вересня, на виїзді проти "Фулгема" в АПЛ, де команда Ярмолюка посідає 12-те місце, набравши 4 очки після чотирьох турів.

34
