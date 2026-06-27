Яскрава перемога: український боєць UFC нокаутував суперника

Данило Донченко / facebook.com/daniel.donchenko.3

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Український боєць Данило Донченко нокаутував шведа Теодора Берггрена на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 280 в азербайджанському Баку.

24-річний українець переміг суперника зі Швеції технічним нокаутом у другому раунді.

Спершу Данило мав провести бій з Андреасом Густафсоном, проте той знявся з поєдинку через проблеми зі здоров'ям.

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Для українця це був другий бій 2026 року. В лютому Донченко на турнірі UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі переміг одноголосним рішенням суддів американця Алекса Мороно.

Таким чином, Донченко подовжив свою переможну серію в змішаних єдиноборствах до восьми боїв.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Данило в першому раунді нокаутував бразильця Родріго Сезінандо і став першим чемпіоном The Ultimate Fighter в історії України.

Ultimate Fighter – реаліті-шоу, де перспективні бійці разом живуть, тренуються та змагаються за контракт від UFC.

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