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Яскрава перемога: український боєць UFC нокаутував суперника
Данило Донченко здолав шведа Теодора Берггрена в другому раунді.
Український боєць Данило Донченко нокаутував шведа Теодора Берггрена на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 280 в азербайджанському Баку.
24-річний українець переміг суперника зі Швеції технічним нокаутом у другому раунді.
Спершу Данило мав провести бій з Андреасом Густафсоном, проте той знявся з поєдинку через проблеми зі здоров'ям.
Для українця це був другий бій 2026 року. В лютому Донченко на турнірі UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі переміг одноголосним рішенням суддів американця Алекса Мороно.
Таким чином, Донченко подовжив свою переможну серію в змішаних єдиноборствах до восьми боїв.
Нагадаємо, що у вересні минулого року Данило в першому раунді нокаутував бразильця Родріго Сезінандо і став першим чемпіоном The Ultimate Fighter в історії України.
Ultimate Fighter – реаліті-шоу, де перспективні бійці разом живуть, тренуються та змагаються за контракт від UFC.