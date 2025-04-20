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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
197
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1 хв

Яскраве повернення на ринг: Гвоздик нокаутував суперника у третьому раунді (відео)

Олександр здобув свою 21-шу перемогу в професійному боксі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик / © instagram.com/alex_gvozdyk/

Український боксер Олександр Гвоздик нокаутом переміг американця Ентоні Голловея у поєдинку, який відбувся в ніч проти 20 квітня на "Frontwave Arena" в Оушнсайді (штат Каліфорнія, США).

Бій закінчився уже в третьому раунді. Після лівого хука та правого прямого від українця американський боксер опинився в нокдауні. Голловей зумів підвестися, але невдовзі Гвоздик аналогічною комбінацією знову відправив суперника на канвас – рефері вирішив зупинити поєдинок.

Для 38-річного Гвоздика це 21-ша перемога на професійному рингу (17 – нокаутом). Також у його пасиві дві поразки.

Голловей зазнав восьмої поразки у своїй професійній кар'єрі. У його послужному списку також 9 перемог (7 – нокаутом) і 3 нічиї.

У своєму попередньому бою у червні 2024 року Гвоздик програв американцю Давиду Бенавідесу, не зумівши завоювати титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Вперше українець програв у жовтні 2019 року росіянинові Артуру Бетербієву, втративши титул WBC.

Нагадаємо, У червні 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України вирішив повернутися на ринг.

Одразу після повернення у бокс Олександр здобув три перемоги поспіль – над мексиканцем Жосуе Обандо, латвійцем Річардсом Болотніксом і бразильцем Ісааком Родрігесом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
197
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