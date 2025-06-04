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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Яскравий реванш і титульні бої: ексклюзивна трансляція вечора боксу 7 червня – лише на Київстар ТБ

Дивіться вечір професійного боксу в столичному Палаці Спорту ексклюзивно на Київстар ТБ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Яніс Куриленко – Андрій Боришполець

Яніс Куриленко – Андрій Боришполець / © Київстар ТБ

У суботу, 7 червня, о 18:00 в київському Палаці Спорту відбудеться одна з найочікуваніших спортивних подій цього літа – вечір професійного боксу від промоутерських компаній Top Boxing Generation та BFL.pro.

Боксери – Яніс Куриленко та Андрій Боришполець – знову зійдуться на ринзі, аби визначити справжнього чемпіона. Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ стане ексклюзивним транслятором цього видовищного боксерського шоу.

Головною подією вечора стане реванш між Янісом Куриленком (13-1, 8 KO) та Андрієм Боришпольцем (11-3, 4 KO) – бій за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі.

У грудні минулого року Куриленко переміг Боришпольця за рішенням суддів і відібрав чемпіонські пояси. Тепер бійці знову зійдуться на ринзі, щоби остаточно визначити, хто з них – справжній чемпіон. Цей поєдинок стане першим в історії, коли два українці очолять вечір боксу в Палаці Спорту, а також першим реваншем в історії компанії Top Boxing Generation.

Окрім головного протистояння, глядачі побачать цілу серію яскравих боїв. У ко-мейн івенті – титульний дебют проспекту K2 Promotions Василя Чеботаря (18-0, 9 KO), який змагатиметься за титул чемпіона світу WBC Youth з колумбійцем Александером Морено (8-2, 6 KO). Це перший титульний поєдинок у професійній кар'єрі Чеботаря, і він обіцяє бути особливо напруженим.

Також на ринг вийдуть:

Юрій Захарєєв (1-0) – наймолодший чемпіон світу серед аматорів в історії України;

Ярослав Харциз (6-0, 5 KO) – олімпієць Токіо та проспект K2 Promotions;

Михайло Дзязько (3-0, 1 KO) і Артем Мельник (3-0, 2 KO) – молоді таланти з BFL.pro.

Крім того, на глядачів чекають три професійні поєдинки з кікбоксингу, які додадуть драйву вечору.

Пряма трансляція вечора боксу буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті "Київстар ТБ Бокс". Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості та з професійним коментуванням.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
35
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