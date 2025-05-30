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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ястремська програла росіянці та завершила виступи на Roland Garros-2025

Даяна Ястремська не зуміла пробитися до 1/8 фіналу французького мейджора.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даяна Ястремська

Даяна Ястремська / © Associated Press

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№48 WTA) не змогла вийти до четвертого кола основної сітки Roland Garros-2025.

У матчі третього раунду 25-річна уродженка Одеси програла нейтральній тенісистці з російським паспортом Людмилі Самсоновій (№18 WTA) – 2:6, 3:6.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин. Даяна один раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та реалізувала 0 з 10 брейкпойнтів. На її рахунку 27 віннерів та 34 невимушені помилки.

Зазначимо, що в першому колі французького мейджора Ястремська обіграла австралійку Дестані Аяву, а потім залишила за бортом турніру "нейтральну" росіянку Діану Шнайдер.

Україну в одиночному розряді Roland Garros-2025 продовжать представляти дві тенісистки – Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева, які 30 травня зіграють свої матчі 1/16 фіналу.

Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

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