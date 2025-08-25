Ястремська програла росіянці у стартовому колі US Open-2025

Даяна Ястремська / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№31 WTA) не зуміла подолати перше коло основної сітки одиночного розряду US Open-2025.

У своєму стартовому матчі на турнірі 25-річна уродженка Одеси програла нейтральній тенісистці з російським паспортом Анастасії Павлюченковій (№45 WTA) – 7:6, 6:7, 4:6.

Це була друга очна зустріч тенісисток. Обидва матчі Ястремська програла.

Реклама

Даяна уп'яте поспіль не змогла вийти до другого кола US Open. Її найкращим результатом у кар'єрі на цьому турнірі Grand Slam залишається третій раунд 2019 року.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Юлія Стародубцева вибула в першому раунді US Open-2025, поступившись нейтральній тенісистці з російським паспортом Анні Блінковій.

Пізніше свої матчі стартового кола US Open-2025 проведуть ще дві українки: Еліна Світоліна зустрінеться з угоркою Анною Бондар, а Марта Костюк позмагається з британкою Кеті Бултер.

Чинною чемпіонкою US Open є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Реклама

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.