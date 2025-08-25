ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Ястремська програла росіянці у стартовому колі US Open-2025

Даяна залишила турнір Grand Slam, не впоравшись з "нейтральною" суперницею з держави-агресорки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даяна Ястремська

Даяна Ястремська / © Associated Press

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№31 WTA) не зуміла подолати перше коло основної сітки одиночного розряду US Open-2025.

У своєму стартовому матчі на турнірі 25-річна уродженка Одеси програла нейтральній тенісистці з російським паспортом Анастасії Павлюченковій (№45 WTA) – 7:6, 6:7, 4:6.

Це була друга очна зустріч тенісисток. Обидва матчі Ястремська програла.

Даяна уп'яте поспіль не змогла вийти до другого кола US Open. Її найкращим результатом у кар'єрі на цьому турнірі Grand Slam залишається третій раунд 2019 року.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Юлія Стародубцева вибула в першому раунді US Open-2025, поступившись нейтральній тенісистці з російським паспортом Анні Блінковій.

Пізніше свої матчі стартового кола US Open-2025 проведуть ще дві українки: Еліна Світоліна зустрінеться з угоркою Анною Бондар, а Марта Костюк позмагається з британкою Кеті Бултер.

Чинною чемпіонкою US Open є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie