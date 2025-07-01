Ястремська сенсаційно обіграла другу ракетку світу на старті Wimbledon-2025

Даяна Ястремська / © Associated Press

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Українська тенісистка Даяна Ястремська (№42 WTA) вийшла до другого кола основної сітки Wimbledon-2025.

У матчі першого раунду 25-річна уродженка Одеси сенсаційно обіграла другу ракетку світу американку Корі Гауфф – 7:6, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину і 20 хвилин. Ястремська один раз подала навиліт, зробила три подвійні помилки і використала 4 з 6 брейкпойнтів.

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Це була четверта очна зустріч тенісисток. Українка вперше зуміла здолати Гауфф.

У другому колі Даяна побореться проти "нейтральної" росіянки Анастасії Захарової, яка в першому раунді пройшла "нейтральну" білоруску Вікторію Азаренко.

Ястремська вчетверте в кар'єрі грає на Wimbledon. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam залишається вихід до 1/8 фіналу 2019 року.

Даяна стала третьою представницею України після Еліни Світоліної та Юлії Стародубцевої, якій вдалося вийти до другого кола Wimbledon-2025. У першому раунді трав'яного мейджора вибула лише Марта Костюк.

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