Ястремська стала переможницею турніру WTA у Пармі

Даяна Ястремська / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№52 WTA) стала переможницею турніру WTA 125 в італійській Пармі.

У фіналі 26-річна уродженка Одеси обіграла чешку Барбору Крейчикову (№53 WTA).

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився тріумфом нашої співвітчизниці з рахунком 6:3, 6:3.

Реклама

Зазначимо, що Ястремська розпочала фінал проти Крейчикової через дві години після своєї перемоги над іспанкою Джессікою Бузас Манейро (7:6, 6:7, 7:6) у півфінальному поєдинку, догравання якого було перенесено з 15 на 16 травня через дощ.

Матч мав відбутися 15 травня, але зустріч зупинили через дощ у першому сеті за рахунку 6:5 на користь українки і перенесли на наступний день.

Для Ястремської це другий титул у кар'єрі на рівні тенісних челенджерів і перший трофей від 2023 року.

Нагадаємо, що сьогодні перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру WTA 1000 в Римі проти американки Корі Гауфф. Поєдинок мав розпочатися о 18:00 за київським часом, але старт зустрічі відклали через дощ.

Реклама

Новини партнерів