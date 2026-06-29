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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ястремська відіграла чотири матчболи та вийшла до другого раунду Wimbledon-2026

Даяна Ястремська зі складної перемоги стартувала на трав'яному мейджорі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Даяна Ястремська

Даяна Ястремська / © Associated Press

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№67 WTA) пробилася до другого кола Wimbledon-2026.

На старті основної сітки трав'яного мейджора 26-річна уродженка Одеси здолала японку Аой Іто (№228 WTA) — 7:6, 4:6, 7:5.

Матч тривав 2 години і 21 хвилину. Ястремська тричі подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок використала 7 з 21 брейкпойнтів. На її рахунку 49 віннерів та 58 невимушених помилок.

Зазначимо, що у вирішальному третьому сеті Даяна відіграла чотири матчболи — по два на прийомі та подачі в 9-му та 10-му геймах відповідно.

У другому колі турніру Grand Slam суперницею Ястремської стане іспанка Джессіка Бузас Манейро (№52 WTA).

Загалом в основній сітці Wimbledon-2026 зіграють сім українок. Олександра Олійникова вже завершила виступи на турнірі, програвши американці Маккартні Кесслер — 0:6, 0:6.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур проведуть матчі першого кола у вівторок, 30 червня:

  • Еліна Світоліна (Україна) — Дар'я Снігур (Україна)

  • Марта Костюк (Україна) — Надя Подороска (Аргентина)

  • Ангеліна Калініна (Україна) — Камілла Рахімова (Узбекистан)

  • Юлія Стародубцева (Україна) — Анна Блінкова (нейтральний статус, тенісистка з держави-агресорки)

Матчі основної сітки Wimbledon-2026 триватимуть від 29 червня до 12 липня. Торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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