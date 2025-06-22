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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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228
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Ястремська зазнала поразки в історичному фіналі турніру WTA в Ноттінгемі

Даяна стала першою українкою, яка зіграла у фіналах турнірів WTA на всіх покриттях.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даяна Ястремська

Даяна Ястремська / © Associated Press

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№46 WTA) поступилася американці Маккартні Кесслер (№42 WTA) у фіналі турнірі WTA 250 в англійському Ноттінгемі.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 7:5 на користь представниці США. У першому сеті поєдинок призупиняли через дощ.

Зазначимо, що для Ястремської це був перший у кар’єрі фінал рівня WTA на траві. Вона встановила унікальне досягнення – стала першою українкою, яка зіграла у фіналах турнірів WTA на всіх покриттях.

Загалом Даяна провела сьомий фінал на турнірах WTA, з них українка виграла три.

Ястремська стала лише другою українкою, яка зіграла у фіналі змагань рівня WTA на траві. До сьогодні єдиною була Катерина Володько, яка виграла титул у Бірмінгемі 2008 року.

В українському чоловічому тенісі єдиним, кому вдалося дійти до фіналу на турнірах АТР на всіх покриттях, є Андрій Медведєв.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Ангеліна Калініна несподівано знялася з Wimbledon-2025.

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