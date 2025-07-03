Ястремська здобула надскладну вольову перемогу над росіянкою на Wimbledon-2025

Даяна Ястремська / © Associated Press

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Українська тенісистка Даяна Ястремська (№42 WTA) вийшла до третього кола основної сітки Wimbledon-2025.

У матчі другого раунду 25-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над нейтральною суперницею з російським паспортом Анастасією Захаровою (№95 WTA) – 5:7, 7:5, 7:6.

Поєдинок тривав 2 годин 34 хвилини. У другому сеті українка змогла здійснити камбек, поступаючись у рахунку 3:5.

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Це була перша очна зустріч тенісисток. До сьогодні вони на корті не перетиналися.

Зазначимо, що на старті трав'яного мейджора Ястремська сенсаційно обіграла другу ракетку світу американку Корі Гауфф, а Захарова перемогла "нейтральну" експершу ракетку світу білоруску Вікторію Азаренко.

Даяна вчетверте в кар'єрі грає на Wimbledon. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam залишається вихід до 1/8 фіналу 2019 року.

Ястремська – друга українка, якій вдалося дістатися третього кола Wimbledon-2025. Раніше це також зробила Еліна Світоліна (№13 WTA), яка в другому раунді розібралася з "нейтральною" білорускою Олександрою Саснович.

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В 1/16 фіналу Даяна зіграє проти переможниці матчу між американкою Софією Кенін (№28 WTA) та іспанкою Джессікою Бузас Манейро (№62 WTA). Своєю чергою, Світоліна побореться проти бельгійки Елізе Мертенс (№23 WTA).

Нагадаємо, в основній сітці Wimbledon-2025 стартували чотири українки, з яких дві вже завершили свої виступи. Марта Костюк вибула в першому раунді, сенсаційно програвши представниці Словенії Вероніці Ер'явець. А Юлія Стародубцева не зуміла подолати друге коло, зазнавши поразки від нейтральної тенісистки з російським паспортом Людмили Самсонової – 2:6, 1:6.