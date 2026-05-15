IBF ухвалила рішення щодо бою Усик — Верховен: чи втратить українець пояс у разі поразки

Усик — Верховен / © Associated Press

Реклама

Міжнародна боксерська федерація (IBF) дозволила чемпіону світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександру Усику провести несанкціонований бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У заяві йдеться, що титул IBF, яким володіє Усик, стане вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Реклама

Крім того, організація повідомила, що визнає систему ротації, згідно з якою Усик у разі перемоги над Верховеном повинен провести обов'язковий захист титулу WBC, а потім WBA.

"29 квітня 2026 року Рада директорів IBF провела відеоконференцію та ухвалила рішення задовольнити прохання Усика про виняток за дотримання таких умов:

Якщо Усик програє 23 травня 2026 року, титул чемпіона IBF у надважкій вазі буде негайно оголошено вакантним.

Якщо Усик переможе 23 травня 2026 року, IBF визнає місце WBC у ротації та призначить обов'язковий бій за версією IBF через сто вісімдесят (180) днів після цього.

Якщо Всесвітня боксерська асоціація (WBA) видасть спеціальний дозвіл, Міжнародна боксерська федерація (IBF) визнає позицію WBA у ротації та призначить обов'язковий бій IBF через сто вісімдесят (180) днів після цього.

IBF залишає за собою право змінити дату обов'язкового бою у разі суттєвих затримок у ротації", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше аналогічне рішення ухвалила Всесвітня боксерська асоціація (WBA). В разі поразки Усик втратить і цей пояс, але він не перейде до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингу організації.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в єгипетському місті Гіза, поблизу легендарних пірамід. У Мережі вже показали, як посеред пустелі будують тимчасову арену для бою.

Реклама

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні ексклюзивно покаже платформа Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у квітні Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.

Реклама

Також ми розповідали, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

Новини партнерів