IBF визначила статус бою між Хрговичем та Дюбуа – чи зберіг Усик звання абсолютного чемпіона світу

Хорват і британець позмагаються за тимчасовий титул IBF, тоді як українець продовжить володіти основним.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила бою між хорватом Філіпом Хрговичем і британцем Даніелем Дюбуа статус поєдинку за тимчасовий титул IBF у надважкій вазі.

Про це організація надіслала листи усім залученим сторонам, повідомляє журналіст Ден Рафаел.

Це означає, що IBF вирішила не позбавляти пояса українця Олександра Усика, який не провів вчасно обов'язковий захист. Таким чином, він зберіг титул IBF, а з ним і звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Додамо, що раніше команда Усика офіційно звернулася до IBF з проханням дозволити йому зберегти титул до реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Бій між Хрговичем та Дюбуа відбудеться 1 червня у саудівському Ер-Ріяді. Також у межах цього вечора боксу американець Деонтей Вайлдер вийде в ринг проти китайця Чжана Чжилея.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Напередодні стала відома дата реваншу Усик – Ф'юрі. Другий поєдинок між українцем і британцем відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.

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