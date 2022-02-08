Ібрагімович підірвав Мережу відео з надважким тренуванням пресу

А йому вже 40 років.
Зірковий форвард італійського "Мілана" Златан Ібрагімович не припиняє дивувати.
Наразі 40-річний швед продовжує відновлюватися після травми. Аби не витрачати час дарма, бомбардир потроху відновлюється та заразом продовжує підтримувувати фізичну форму.
Так, Ібрагімович у своїх соцмережах опублікував відео, як він ефектно качає прес, осідлавши боксерську грушу.
"Терпіння", – підписав відео нападник.
Patience pic.twitter.com/to3TggUcar— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) February 7, 2022
- Цього сезону на рахунку Ібрагімовича 19 матчів у всіх турнірах, вісім забитих голів та дві результативні передачі;
- Ібрагімович виступає за "россонері" від січня 2020 року після переходу з американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі", як вільний агент. Контракт Златана із "Мілано" розрахований до кінця червня 2022 року.
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