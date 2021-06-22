"Ідеальна в усьому": зірка світового біатлону похизувалася спокусливою фігурою в бікіні

Спортсменка поділилася ефектними кадрами з відпочинку.

Зіркова італійська біатлоністка Доротея Вірер поділилася з шанувальниками яскравими фото в бікіні.

31-річна спортсменка опублікувала в Instagram знімки, на яких засвітила перед камерою спокусливу фігуру. У кадрі Доротея з'явилася з келихом у руці.

instagram.com/dorothea_wierer

instagram.com/dorothea_wierer

"Вікенд", - прокоментувала пост Доротея. "Ідеальна в усьому", - відреагував на фото один із користувачів соцмережі.

Вірер - триразова чемпіонка світу та дворазова володарка Кубка світу.

На Олімпіадах на рахунку італійки дві бронзові нагороди.

У 2015 році біатлоністка вийшла заміж за співробітника Італійської федерації зимових видів спорту Стефано Коррадіні.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Вірер зачарувала яскравими фото в купальнику.

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