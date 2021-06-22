"Ідеальна в усьому": зірка світового біатлону похизувалася спокусливою фігурою в бікіні

Спортсменка поділилася ефектними кадрами з відпочинку.
Зіркова італійська біатлоністка Доротея Вірер поділилася з шанувальниками яскравими фото в бікіні.
31-річна спортсменка опублікувала в Instagram знімки, на яких засвітила перед камерою спокусливу фігуру. У кадрі Доротея з'явилася з келихом у руці.
"Вікенд", - прокоментувала пост Доротея. "Ідеальна в усьому", - відреагував на фото один із користувачів соцмережі.
- Вірер - триразова чемпіонка світу та дворазова володарка Кубка світу.
- На Олімпіадах на рахунку італійки дві бронзові нагороди.
- У 2015 році біатлоністка вийшла заміж за співробітника Італійської федерації зимових видів спорту Стефано Коррадіні.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Вірер зачарувала яскравими фото в купальнику.