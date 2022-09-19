Ідеальним пострілом в кут: український футболіст забив ефектний гол у Кубку Угорщини (відео)

Український півзахисник "Фехервара" Євген Макаренко відзначився красивим голом у поєдинку 1/32 фіналу Кубка Угорщини проти команди "Керюлеті".

Макаренко поставив крапку в цій зустрічі, коли рахунок був 2:4 на користь "Фехервара".

На 88-й хвилині український оборонець перехопив м'яч у центрі поля, пройшов ближче до воріт і з-за меж штрафного майданчика прицільно пробив у лівий кут.

Матч завершився з рахунком 2:5. Варто зазначити, що протягом поєдинку команді Макаренка довелося відіграватися з 1:0 та 2:1.

У нинішному сезоні на рахунку 31-річного Макаренка три матчі в Чемпіонаті Угорщини, результативними діями українець поки що не відзначався.

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст "Барселони" заробив найшвидше вилучення в історії Чемпіонату Франції.

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