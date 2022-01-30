"Ідіоти без мізків": російський тенісист знову оскандалився на Australian Open (відео)

"Ідіоти без мізків": російський тенісист знову оскандалився на Australian Open (відео)

Данила Медведєва роздратувала поведінка уболівальників.

Російський тенісист Данило Медведєв після скандальної поведінки під час півфінального матчу Australian Open-2022 знову відзначився різкими висловлюваннями вже у вирішальному поєдинку.

У третьому сеті фіналу Відкритого чемпіонату Австралії проти Рафаеля Надаля суддя попросив Медведєва не чинити тиск на болбоїв, дії яких чомусь дратували росіянина.

Вже після завершення партії, яку виграв іспанець, Данило звернувся до судді на вежі з проханням оголосити, що вболівальники, які вигукують між першою та другою подачами – ідіоти.

"They are idiots. No brains. Empty brains. Probably in their life it must be very bad" Medvedev on the crowd interrupting serves. #ausopen pic.twitter.com/iotW1cpQnQ — Tennis GIFs (@tennis_gifs) January 30, 2022



"Вони ідіоти. Немає мозку, порожня голова. Напевно, у їхньому житті все дуже погано", – сказав на емоціях російський тенісист.

У фіналі жіночого одиночного розряду перемогу здобула перша ракетка світу Ешлі Барті.

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