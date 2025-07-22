"Іди відсмокчи своєму найкращому другу": як тренер Дюбуа відреагував на поразку від Усика

Даніель Дюбуа та його команда / © instagram.com/dynamite_daniel_dubois

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Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора розповів про емоційну реакцію Дона Чарльза, тренера Даніеля Дюбуа, на поразку свого підопічного від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

За словами Чісори, після завершення поєдинку він пішов до роздягальні Дюбуа, щоб підтримати британця, але зіткнувся з агресією його тренера.

"Коли я пішов після бою, щоб запитати: "Як ти почуваєшся?" Дон Чарльз сказав мені: "Іди відсмокчи своєму найкращому другу (Усику – прим.)". Я відповів: "Добре, круто. Тоді я саме це і зроблю". Він це сказав, але я все ще люблю Чарльза. Це просто емоції", – сказав Чісора в інтерв'ю Seconds Out.

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Додамо, що Чісора після перемоги Усика над Дюбуа опублікував дотепне відео з українцем, у жартівливій формі попросивши Олександра припинити бити його співвітчизників.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них був і Чісора, який уже розповів, чому Даніель удруге програв Олександру.

Також Дерек виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Зазначимо, що у жовтні 2020 року Усик переміг Чісору одностайним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. Це був другий бій Олександра у хевівейті.

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Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Крім того, в Мережі опублікували відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Ярослави Магучіх на перемогу українця над Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після реваншу з Дюбуа український чемпіон провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі та Володимир Кличко.