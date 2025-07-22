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"Іди відсмокчи своєму найкращому другу": як тренер Дюбуа відреагував на поразку від Усика
Дон Чарльз дозволив собі образливе висловлювання на адресу колишнього суперника українця.
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора розповів про емоційну реакцію Дона Чарльза, тренера Даніеля Дюбуа, на поразку свого підопічного від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
За словами Чісори, після завершення поєдинку він пішов до роздягальні Дюбуа, щоб підтримати британця, але зіткнувся з агресією його тренера.
"Коли я пішов після бою, щоб запитати: "Як ти почуваєшся?" Дон Чарльз сказав мені: "Іди відсмокчи своєму найкращому другу (Усику – прим.)". Я відповів: "Добре, круто. Тоді я саме це і зроблю". Він це сказав, але я все ще люблю Чарльза. Це просто емоції", – сказав Чісора в інтерв'ю Seconds Out.
Додамо, що Чісора після перемоги Усика над Дюбуа опублікував дотепне відео з українцем, у жартівливій формі попросивши Олександра припинити бити його співвітчизників.
Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них був і Чісора, який уже розповів, чому Даніель удруге програв Олександру.
Також Дерек виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.
Зазначимо, що у жовтні 2020 року Усик переміг Чісору одностайним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. Це був другий бій Олександра у хевівейті.
Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.
На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.
Крім того, в Мережі опублікували відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Ярослави Магучіх на перемогу українця над Дюбуа.
Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.
Після реваншу з Дюбуа український чемпіон провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.
На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі та Володимир Кличко.