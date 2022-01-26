Ігор Суркіс: Грошей від Ліги чемпіонів не вистачає на утримання "Динамо"

Президент "біло-синіх" розповів про фінансове становище столичного клубу.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс висловився про фінансування клубу та відповів, на що йдуть гроші, зароблені командою в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що в сезоні-2021/22 столичний клуб заробив 31,34 мільйона євро за виступи в Лізі чемпіонів. Проте "Динамо" не поспішає купувати на ці гроші нових гравців для підсилення складу. Суркіс пояснив, чому так відбувається.

"Зароблені гроші за участь у ЛЧ? Нехай уболівальники порахують, що було за попередні три роки, коли я щороку зі своїми партнерами діставав 30-40 мільйонів і витрачав, а ми не грали ніде. Це вболівальники не рахують? Баланс треба робити не за один рік, мовляв, отримав за Лігу чемпіонів 30 мільйонів і витратити їх на трансфери, а баланс треба робити загалом. Зараз навіть грошей від Ліги чемпіонів не вистачає на утримання "Динамо", аби ви розуміли.

У мене є головний тренер наразі, який працює із тими футболістами, що в нього є. Луческу задоволений рівнем та цими гравцями. Виникло питання в літнє трансферне вікно купити Вітіньо. Головний тренер дав добро, переглянув його і сказав: "Хочу вас попередити. На адаптацію і для того, щоб він став тим гравцем, для якого він має якості, треба мінімум пів року, а максимум рік". Він сподівається, що від початку цього сезону він уже гратиме в основному складі.

Я не хочу рівнятися з "Шахтарем" за кількістю грошей, витрачених на той чи інший трансфер. Я хочу бачити результат у турнірній таблиці. Ми минулого року виграли все, що можна було виграти, запросивши Луческу, якого всі списали. Я взяв на себе величезну відповідальність і отримав багато критики, але витримав це. Начебто навіть не постарів, а помолодшав, бо моя команда виграла три кубки і двічі грала в Лізі чемпіонів.

Є приклад Миколенка. Це наш вихованець, у якого були вкладені невеликі гроші, але його продали за 20 мільйонів євро до топового чемпіонату. У "Шахтаря" одна філософія, у нас інша. Вони мають одні можливості, "Динамо" - інші. Уболівальники можуть писати, що завгодно, та говорити, що завгодно.

Я не збираюся показувати аудит, який робиться в клубі щороку, і ми звітуємо перед УАФ та УЄФА. Але цього року збудовано шість нових полів, кожне коштує щонайменше 500 тисяч євро. Це стадіон "Динамо", поле на базі, на ДЮСШ. Повністю модернізовано манеж, поміняли трибуни, нове поле. Буяльський вийшов і сказав, що на таких полях ще не грав, а Луческу категорично не визнавав манеж зі старим покриттям, - сказав Суркіс в інтерв'ю ютуб-каналу Бомбардир.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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