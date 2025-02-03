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Ігор Суркіс розповів, чи продасть "Динамо" одного зі своїх лідерів до клубу АПЛ

Ігор Суркіс розповів, чи продасть "Динамо" одного зі своїх лідерів до клубу АПЛ

Володимир Бражко / Фото: ФК Динамо Київ

Пропозицію щодо трансферу Володимира Бражка київському клубу зробив англійський "Вулвергемптон".

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки про можливий перехід півзахисника Володимира Бражка до "Вулвергемптона", який виступає в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

У коментарі для "ТаТоТаке" він розповів, що 23-річний футболіст збірної України продовжить виступати за "біло-синіх".

За словами президента київського клубу, пропозицію "Вулвергемптона" щодо трансферу Бражка вирішили відхилити через те, що він є ключовим гравцем "Динамо" і повинен допомогти команді поборотися за перемогу в чемпіонаті України та вихід до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

"Бражко залишається в "Динамо". Тому що ми насамперед керуємося пріоритетами клуба. А вони очевидні: нам треба виграти чемпіонат і отримати можливість поборотися за право участі в Лізі чемпіонів-2025/26. Володимир – ключовий гравець команди, який допоможе нам в досягненні цієї мети. Це набагато важливіше ніж ситуативно заробити якісь гроші на його продажі.

Водночас ми дуже хочемо бачити Бражка у великому чемпіонаті і статусному європейському клубі. Він знає нашу позицію, спокійно на все реагує і заслужить таку пропозицію у майбутньому.

"Динамо" з повагою ставиться до "Вулвергемптона", але ми усі та гравець розуміємо, що наступного сезону клуб може опинитися у Чемпіоншипі. За бажанням в нас ще буде час та можливість повернутися до цієї розмови, коли обидва клуби виконають свої турнірні цілі", – заявив Суркіс.

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що за трансфер Бражка клуб АПЛ запропонував "Динамо" 20 мільйонів євро з урахуванням можливих бонусів. За його інформацією, сам півзахисник був зацікавлений у цьому переході.

Директор медіадепартаменту "Динамо" Андрій Шахов також підтвердив інтерес "Вулвергемптона" до Бражка, зазначивши, що це не єдиний клуб, який цікавиться гравцем.

Цього сезону Бражко зіграв 25 матчів за "біло-синіх" в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову паузу в статусі лідера української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Біло-сині" (43 очки) на 5 балів випереджають "Олександрію" і на 10 пунктів – "Шахтар", який має матч у запасі.

У першому матчі "весняної" частини УПЛ команда Олександра Шовковського 23 лютого прийме "Карпати".

"Вулвергемптон" наразі посідає 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 2 очки відриву від зони вильоту.

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