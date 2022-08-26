"Нейтральне поле, відсутність прапора та гімну": у РФ висловили готовність виступати під егідою УЄФА вже навіть із обмеженнями

Президент Прем'єр-ліги Олександр Алаєв висловив сподівання, що відсторонення команд від міжнародних змагань у футболі незабаром буде знято.

Зокрема, Алаєв заявив, що призупинення членства УЄФА буде важким ударом по країні-агресору і висловив сподівання, що у світі "ситуація стабілізується".

Про це він заявив в інтерв'ю порталу Чемпіонат.com.

Так, президент Прем'єр-ліги РФ наголосив на тому, що, може, їх допустять, але з певними обмеженнями. Також він згадав ситуацію з включенням команд із окупованого Криму до чемпіонату Росії.

"Усі ми пам'ятаємо, що 2014 року було офіційне рішення прийняти клуби до ПФЛ. І що сталося потім? Нам надійшов сигнал, що в такому разі членство Росії в УЄФА буде припинено.

Треба розуміти, що відсторонення від змагань – це страшна, найважча міра. Але це рішення виконкому УЄФА: вони можуть у складі 20 осіб зібратися і вирішити, що відсторонення скасовується. Думаю, коли ситуація стабілізується – дай бог, це колись станеться – то виконком збереться і прийме рішення: Окей, повертаємо, спорт не повинен страждати. Можливо, з якимись обмеженнями на першому етапі – ігри на нейтральному полі, відсутність прапора та гімну", - сказав Алаєв.

Раніше розповідалося про те, що кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) та "Перлина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу 2014 року. Утім, УЄФА зажадав від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.

Додамо, що наразі російські клуби та збірні через повномасштабне вторгнення до України відсторонені від усіх міжнародних змагань під егідою УЄФА.

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