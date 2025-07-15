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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Ільвес – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги Європи

У першій грі український клуб здобув перемогу з різницею у шість м'ячів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" – "Ільвес"

"Шахтар" – "Ільвес" / © ФК Шахтар

У четвер, 17 липня, донецький "Шахтар" зустрінеться з фінським "Ільвесом" у матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Таммела" у фінському місті Тампере. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У першому матчі, який став офіційний дебютом Арди Турана на посаді головного тренера "гірників", український клуб розгромив "Ільвес" з рахунком 6:0.

Де дивитися матч Ільвес – Шахтар

Матч "Ільвес" – "Шахтар" у прямому ефірі ексклюзивно можна буде подивитися на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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Ставки букмекерів на матч Ільвес – Шахтар

Як і в першому матчі, у грі-відповіді аналітики повністю віддають перевагу "Шахтарю". Коефіцієнт на перемогу "гірників" становить 1,45. Нічия – 5,00. Виграш фінського клубу – 6,00.

На підсумок двоматчевого протистояння букмекери ставки не приймають, адже не сумніваються, що донеччани втримають зароблений у першому поєдинку гандикап у шість м'ячів.

Переможець цієї пари у 2-му кваліфай-раунді Ліги Європи зіграє з турецьким "Бешикташем", а переможений у 2-му відбірковому етапі Ліги конференцій позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром".

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