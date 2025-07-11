Індійську тенісистку застрелив власний батько: подробиці трагедії

Радхіка Ядав / Фото із соцмереж

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25-річну індійську тенісистку Радхіку Ядав убив власний батько в їхньому будинку в місті Гургаон.

Про моторошну трагедію повідомляє NDTV.

За даними поліції, 49-річний Діпак Ядав зробив п'ять пострілів з пістолета, три з яких влучили в тіло його доньки, смертельно поранивши її.

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Дядько тенісистки доправив її до лікарню, де вона померла.

За версією слідства, мотивом злочину стала заздрість чоловіка до успіхів доньки.

Під час допиту Ядав зізнався у вбивстві, пояснивши свій вчинок насмішками з боку мешканців рідного села.

За його словами, люди кепкували з нього, бо він "живе на гроші доньки" та "нічого не досяг у житті".

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Діпак просив доньку залишити роботу у власній тенісній академії, а після відмови кілька разів вистрілив їй у спину.

За даними Міжнародної тенісної федерації (ITF), Радхіка провела 36 одиночних і сім парних матчів під егідою федерації. Востаннє вона виходила на корт у березні 2024 року в одиночному розряді та в червні 2023 року – у парному.

Після завершення ігрової кар'єри Радхіка відкрила тенісну академію в Гургаоні.

Раніше повідомлялося, що футболіст "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота разом зі своїм братом загинув у ДТП.

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