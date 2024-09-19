«Інфраструктура і діаспора»: в «Динамо» розповіли, чому для єврокубків обрали стадіон в Гамбурзі

Номінально домашнім стадіоном столичного клубу «Динамо» (Київ) на майбутніх матчах у рамках групового етапу Ліги Європи буде «Гамбург Арена» в однойменному німецькому місті через його інфраструктуру та підтримку української діаспори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент клубу «Динамо» (Київ) Дмитро Бріф під час презентації, присвяченої старту команди в основному раунді Ліги Європи УЄФА.

«Ми розглядали безліч варіантів, але найголовніший принцип, який ми для себе визначили при обранні стадіону - це була підтримка. Першу частину кваліфікації, як ви знаєте, ми відіграли в Любліні. Основною причиною для цього була найпростіша логістика, найпростіша можливість дістатися до цього міста, щоб команда змогла в найкращій формі підійти до сезону. Розглядаючи наступні наші кроки в єврокубках, ми відштовхувались від того, що місто Гамбург має прекрасну інфраструктуру, чудовий стадіон і широку українську діаспору», - сказав він.

За його словами, логістика є одним із найголовніших викликів, з яким стикнеться команда. Проте, в команді намагаються мінімізувати всі ризики і сподіваються, що команда зможе найкращим чином підійти до виступів в єврокубках.

Новим партнером київського «Динамо» стане GGbet, що дозволить клубу отримати додаткову фінансову підтримку та посилити свою присутність у спортивних змаганнях.

«Ми дуже пишаємося тим, що стали партнером такої великої команди і такого великого спортивного бренду, як «Динамо» (Київ). Це перший партнер серед футбольних клубів і тому для нас це дуже велика відповідальність і дуже цікавий досвід для всієї команди», - сказав СЕО GGBET Сергій Міщенко.

Крім того, він наголосив, що футбол з кожним роком стає більше, ніж просто гра. Він стає частиною культури та соціального впливу. І в рамках цієї співпраці компанія хоче підтримувати цей напрямок.

«Ми маємо дуже глибоку і велику міжнародну експертизу, зокрема у кіберспорті, у створенні діджитальних проектів і продуктів, у контентних проектах, які дуже вражають. Тому ми впевнені, що завдяки нашому досвіду, завдяки нашим амбіціям, ми зможемо посилити обидва бренди, а також зможемо запропонувати українським вболівальникам, а також фанам і прихильникам футболу і беттінгу новий, цікавий досвід. Я впевнений, що нас чекають великі перемоги, як на полі так і за його межами», - додав Міщенко.

«Динамо» Київ в Лізі Європи - що відомо

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