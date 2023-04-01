"Інгулець" на останніх секундах оформив камбек і здобув чергову перемогу в УПЛ

"Інгулець" на виїзді обіграв "Минай" у стартовому матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 1:2 .

Першими в цьому поєдинку забили господарі. На 21-й хвилині Юрій Кравчук вивів закарпатців уперед.

Однак наприкінці зустрічі команда Сергія Ковальця зуміла перевернути перебіг протистояння. Спочатку на 84-й хвилині автоголом відзначився захисник минайців Олександр Мельник.

А в компенсований арбітром час, на 90+5-й хвилині, команда з Петрового отримала право на пенальті. Півзахисник гостей Максим Ковальов з 11-метрової позначки не схибив.

Огляд матчу

Варто зазначити, що для петровського клубу це вже четверта перемога у п'яти останніх матчах.

"Інгулець" (22 очки) піднявся восьме місце у турнірній таблиці УПЛ. "Минай" (18 балів) перебуває на 12-й позиції.

У наступному турі "Інгулець" 7 квітня зіграє з "Ворсклою", а "Минай" наступного дня зустрінеться з "Динамо".

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