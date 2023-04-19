"Інгулець" у перенесеному матчі завдяки пенальті обіграв аутсайдера УПЛ (відео)

"Інгулець" на своєму стадіоні переміг "Рух" у перенесеному поєдинку 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 1:0 .

Єдиний гол у зустрічі було забито на початку гри. На 15-й хвилині капітан господарів Максим Ковальов реалізував пенальті.

До кінця матчу львівський клуб відігратися не зумів. На останній хвилині основного часу гості ще й залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Вів Соломон-Отабор.

Після цієї перемоги "Інгулець" (25 очок) посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

"Рух" (19 балів) перебуває на передостанній, 15-й позиції. Львів'яни востаннє перемагали понад місяць тому, коли 5 березня обіграли "Металіст". Після цього "жовто-чорні" не вигравали шість матчів поспіль.

У наступному турі "Інгулець" 24 квітня на виїзді зіграє проти "Олександрії", а "Рух" того ж дня поміряється силами з "Дніпром-1".

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